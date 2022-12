Prognóstico Portugal-Suíça: Fora-de-jogo sobre Portugal a 1.65

Um desafio equilibrado que será jogado na linha de impedimento. Portugal falhou nesta primeira fase da Copa do Mundo em encontrar as medidas certas para evitar terminar a linha de chegada: nove impedimentos em três partidas, até cinco contra a Coreia, e a Suíça apenas três vezes.

Além disso, a Suíça sofreu 1,4 impedimento contra o adversário nas últimas dez partidas antes da Copa do Mundo e 1,6 no Catar 2022. Este ano, Suíça e Portugal se enfrentaram duas vezes na Liga das Nações com uma vitória de cada lado (4 a 0 Portugal, 1-0 Suíça). Nas duas partidas anteriores, Portugal havia estado quatro vezes fora de jogo contra os suíços. Uma defesa alta para a Suíça pode correr alguns riscos e ganhar algum fora-de-jogo: Portugal, que está mais fora-de-jogo que a Suíça, move-se a 1.65 com sisal.