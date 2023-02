Uma partida terrível de Roma. rotação? A rosa é muito curta

Após a eliminatória interna com o Cremonese, o treinador português foi eliminado da Taça de Itália. Após a partida, Mourinho criticou a vitória em casa sobre a Roma, que está na última posição.

tenso durante todo o jogo, José Mourinho Ele se apresentou com uma cara que não deixou dúvidas interpretativas na transmissão ao vivo da TV. Na entrevista acalorada vimos o habitual Mourinho que elogiou o Cremonês que defendeu os individualistas que erraram e os criticou duramente. Roma, Que você falhou nas quartas de final da Copa da Itália. Mas o português não deixou de acertar alguns golpes nas posses, já que por duas vezes apontou os problemas do seu time, que é curto.

O Cremonese eliminou a Roma por 2 a 1 na Copa da Itália. Na última vez na Série A, a equipe de Ballardini conseguiu eliminar primeiro o Napoli e depois a Roma na copa. Mou deu crédito aos vencedores, mas destacou o primeiro tempo angustiante de seus meninos: “Parabéns ao Cremonese, eles têm duas grandes vitórias contra eles Nápoles E Roma está longe de casa. Este copo é estranho. As equipas que não estiveram bem na Serie A no ano passado seguem em frente e merecem a qualificação para as meias-finais. Estamos pagando por um péssimo primeiro tempo, em um nível baixíssimo. No segundo tempo, uma única falta fez o 2 a 0. Aí uma boa reação, eles se defenderam com muita gente, tentamos e não conseguimos empatar. Aprendi ao longo dos anos que não vou chorar depois da derrota.”

Mourinho, falando sobre a rotatividade, explicou por que uma série de grandes nomes não contava com jogadores e, mesmo assim, alinhou para o segundo tempo: “É fácil falar depois do jogo, mas antes, os médicos e a equipe me diziam que havia jogadores que poderiam se machucar. Não podemos perder Dybala para nos qualificarmos para as meias-finais. Tenho um time que luta para fazer três jogos por semana, quando tenho que rodar (turnover). Mas vamos esquecer isso e focar neste jogo. No Napoli merecemos um resultado diferenteE Porque fizemos um grande jogo. Eu estava orgulhoso. Não essa noite. Agora estou pensando na próxima partida, jogaremos em três dias já.

Com um recado, Zaniolo tentou puxar a camisa de Mourinho, que não quis comentar nada e não ofereceu nada ao jogador marginalizado: “Não quero comentar as palavras de Zaniolo. A propriedade foi muito clara e não vou dizer nada“.

A Roma voltou a campo contra o Empoli no sábado. Ele queria mais descanso, mas não conseguiu porque é domingo, dia 5 de fevereiro, no Olympico Campeonato das Nações de Rugby 6: “Não sei por que jogamos aos sábados. Disseram-me que no domingo vai ter rúgbi no Olímpico e na segunda o estádio vai ser destruído.”