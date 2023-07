Cordaz se despede, Inter procura novo terceiro goleiro: A primeira ideia é trazer uma cômoda

A renovação agora está selecionada. Alex Cordaz Ele havia decidido jogar mais uma temporada com a camisa do Inter e o clube ficou feliz em estender sua permanência. Então, de repente, a ligação inesperada de Victory depois de convencê-la Marcelo Brozovic, Ofereci-lhe um contrato primeiro como jogador e depois como treinador de guarda-redes. Uma oferta impossível de recusar dado que o valor em jogo é dez vezes superior ao proposto pelo Inter. É também por esta razão que os nerazzurri não resistirão apesar de haver um acordo entre as duas partes.

O verdadeiro problema é que neste momento até a terceira jogada do goleiro ficará em aberto. Nesse sentido, o primeiro pensamento que me ocorreu na Viale della Liberazione foi um retorno Philip Stankovic Após o julgamento em Volendam, na Holanda, onde teve um desempenho muito bom. A principal razão é que o menino seria útil para as escalações da UEFA quando crescesse nas categorias de base dos Nerazzurri.

No momento isso é apenas uma hipótese, também será necessário avaliar se o retorno à retaguarda pode ser benéfico para a turma de 2002, que tem sido vinculada até recentemente como seu irmão Alexandre e pai diane para a nova Roc Nation Sports Agency.