Milan, Cardeal: Abordamos o futebol com métodos de beisebol. O esporte não pode continuar no ritmo atual.” primeira página

Jerry Cardinalenúmero um e proprietário da RedBird MilãoEle falou sobre todos os aspectos da realidade empresarial que lidera, começando pelo esporte:

“A Skydance Media em Hollywood faz de tudo, desde filmes teatrais até conteúdo esportivo. Isso está de acordo com o que LeBron James faz na SpringHill Productions e com o que Ben Affleck e Matt Damon fazem na Artists Equity. Nosso primeiro filme é a história da Air Jordan. Além disso, Temos uma empresa de análise de dados esportiva que tem suas raízes no beisebol. Agora aplicamos isto ao futebol europeu“Portanto, a conexão é profunda e está definitivamente acelerando.”

Bolha crescente – “Há sempre alguém disposto a pagar o preço de venda, mas este pode ser um jogo perigoso. Às vezes as pessoas fecham os olhos e arriscam, confiantes de que as coisas continuarão a subir.” Mas qualquer estudante de história económica sabe que a economia é insustentável, pelo menos não no ritmo e na trajectória actuais. Não acho que o esporte seja supervalorizado no longo prazo, mas acho que está supervalorizado em relação ao momento atual.. “Entre hoje e ontem, pode haver interrupções na forma como os fundos são absorvidos e depois reduzidos.”

Decisões – “O que estamos construindo é Uma combinação de capital privado, envolvimento operacional e criação de negócios com uma mentalidade de soluções de capital: Gostamos de trazer capital escalonável para resolver problemas. A maioria das empresas de private equity lida com a captação de recursos e o aumento de ativos. Nossa medida de sucesso é construir grandes empresas que resolvam necessidades ou interrupções em seus setores.”