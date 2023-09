Acompanhe o ATP Pequim ao vivo. O malfeitor vence e segue em frente

Um dia azul Pequim onde está Aberto da China, ATP 500 no Centro Olímpico de Tênis Verde em Pequim. Para abrir o programa matinal Yannick Siner Quem entrou em campo às 18h30 contra Daniel Evans Em uma partida difícil, ele acabou vencendo por 4-6, 7-6, 3-6. A seguir será a vez Mosetti Quem, em vez disso, vai lidar com Khachanov. Acompanhe a corrida ao vivo…

13h31

Musetti, aqui vamos nós: 5-2!

o Carrarino Ele carrega piada para Vantagens E Promove descanso: o Elegível Na segunda rodada agora é A um passo!

13h25

Musetti “vê” o segundo turno: 4-2!

quebrar De Carrarino que venceu uma corrida Sexta partida A partir da terceira parte e começa a olhar Elegível!

13h20

Largura do Musetti: 3-2

Carrarino avança 40-0Apenas um dá 15 A Khachanov E se recupera recurso.

13h17

Khachanov empata o placar: 2-2

O russo se afoga 0-30 Mas com uma série de Primeiras cirurgias Ele conseguiu vencer B Jogo básico Pela economia da partida.

13h12

Musetti lá: 2-1

o Carrarino Aproveite alguns Frequência para Khachanov E volte.

13h10

Khachanov não desiste: 1-1

Jogo sólido Para o russo, concluído em zero Pela terceira vez consecutiva. A igualdade foi restaurada.

13h07

Musetti começou bem no terceiro set: 1-0

Excelente começo Carrarino no terceiro grupo: segura piada Embora um Dupla falta.

12h59

Khachanov vence o segundo set

O russo vence O segundo grupo era agressivoCom um difícil 6-1. A inércia do jogo mudou completamente a favor Khachanovcom Mosetti Que agora deve reencontrar a forma do primeiro grupo para conquistar a vitória.

12h57

Segundo intervalo para Khachanov 5-1

O russo controla cada vez mais o segundo set, até encontrando a bola Segunda pausa.

12h49

Khachanov não perde tempo, servindo a zero

Partida rápida com os russos à frente 4-1 Não desistindo de um único ponto.

12h47

Musetti respondeu 3-1

Azul segura a transmissão Evite o segundo intervalo.

12h42

Khachanov confirma o intervalo por 3-0

O russo ainda está bastante à frente Aperfeiçoa Deste segundo grupo até agora.

12h38

Musetti começa mal, Khachanov 2-0

O russo começou bem o segundo set, segurando o saque e ganhando vantagem imediatamente quebrar. Ele já convidou Musetti para voltar.

12h30

Musetti vence o primeiro set!

A cor azul termina com o primeiro saque e Ele venceu o primeiro set por 6-3. Agora vamos ao segundo set, que pode ser realmente decisivo se Musetti mantiver este nível.

12h26

Quebre minha musse! Agora 5-3

Defesa impecável com falta azul final do russo que entrega A segunda pausa é em Musettiestá agora trabalhando no fechamento deste primeiro grupo.

12h18

Reação de Mosetti, serviço zero!

Musetti mantém saque a zeroQue lidera novamente com um placar de 4-3.

12h16

Khachanov empata 3-3

durar Jogo para Khachanov, o que mantém a piada. A inércia da partida muda completamente, agora a favor do russo. Mosetti Você deve reagir.

12h13

Khachanov encurta 3-2

Anti-penetração russo, o que reduz o defeito. Musetti revida, mas acaba tendo que conceder o intervalo.

11:57

Musetti confirma o intervalo por 3-0

Mantém a piada Mosetticonfirmando que a liderança foi quebrada.

11:52

Quebre minha musse! Agora 2-0

O começo dos gritos Mosettique ele encontra imediatamente quebrar. Khachanov Ele tenta e cancela uma vez, mas depois Carrarino consegue completar o trabalho.

11h43

Musetti imediatamente abriu vantagem por 1-0

Musetti mantém o serviçoque também encontra o primeiro ás da partida.

11:38

Musetti e Khachanov em campo

O aquecimento para ambas as equipes terminou: O desafio começa na primeira rodada do Aberto da China.

11h30

Musetti, o próximo adversário potencial

Vencedor entre Musetti e Khachanov O vencedor do desafio desafiará Ben Carlos Alcaraz ou o alemão Yannick Hanfmann.

11h25

Musetti, desafio difícil contra Khachanov

Desconto instantâneo É difícil para Lorenzo MusettiQuem desafiará o russo em poucos minutos Khachanovnúmero 14 do ranking e recém-conquistado no torneio ATP 250 em Chengdu.

11h17

Rublev vence Nouri, agora Musetti!

O desafio finalmente acabou Rublev e NouriCom a classificação russa para a segunda fase. Agora é hora de Musetti x Khachanov.

10:56

Rublev-Nouri está prestes a terminar

O russo está à frente no último grupo 4-2: Preparando-se MosettiQue poderá entrar em campo em breve.

10:38

Musetti recém-saído das meias-finais em Chengdu

Pela primeira vez em Aberto da China para Lorenzo Musettique recentemente subiu para semifinal de ATP Chengduderrotou o Dr.para russo Safiulina.

10h26

Rublev-Nouri no terceiro grupo

Ele terá que esperar mais MosettiO desafio entre Rublev e Nouri continua até o terceiro e decisivo set.

10:12

O malfeitor vence, mas preocupa a torcida

Vitória duramente conquistada Para o Tirol do Sul, que depois de cair em campo Eu balancei minha cabeça O que faz os fãs se preocuparem com ele condições. (Leia tudo)

10 horas

Um desafio sem precedentes para Musetti

Não há precedentes entre Khachanov e Musetti: Então haverá um em concreto em Pequim Novo desafio.

09:55

Agora é a vez do Musetti!

Depois que o desafio terminar entre Rublev e Nouri, o segundo italiano hoje, farão sua estreia no Aberto da China em uma partida que não será fácil contra eles Karen Khachanovanº 14 no ranking ATP, que obteve sucesso no torneio ATP 250 em Zhuhai há apenas três dias.

09:45

Errado, oponente do segundo turno

Na segunda rodada, o tenista italiano enfrentará o vencedor da partida entre Junqing Shang e Yoshito Nishioka, que joga ainda hoje.

09:35

O malfeitor ganha o jogo!

Em uma partida cheia de altos e baixos, Sinner fechou o terceiro set com uma vitória por 3-6.

09:32

Evans Pecador 3-5

Após um jogo sem fim, o pecador ganha o ponto e agora sacará na partida.

09:25

Queda do pecador!

Blue desliza tentando se vingar de Evans. Pastagem no joelho direito do tenista do Tirol do Sul que agora precisa de medicação.

Pecador, queda terrível durante o desafio contra Evans: ansiedade em Pequim

09:18

Evans Sinner 3-4

Este é um jogo de grande importância para o Sinner que agora assume a liderança neste terceiro e decisivo set.

09:14

Evans Sinner 3-3

Evans completou seu retorno e Sinner agora parece enfrentar outro momento de dificuldade.

09:08

Evans Sinner 2-3

Outro chute para trás do britânico, quebrando seu contra-ataque.

09:00

Evans Sinner 1-3

A primeira partida também foi vencida pelo britânico, que não desistiu da partida

08:56

Evans Sinner 0-3

Sinner chuta a bola com um chute maluco e logo em seguida marca o ponto que lhe permite vencer a partida.

08:49

Evans Sinner 0-2

Grande chute de Sinner dá fortes sinais de reação.

08:45

Evans Sinner 0-1

Apesar das dificuldades físicas, o tenista do Tirol do Sul conseguiu vencer a primeira partida do terceiro set.

08:43

Errado em dificuldade

Alguns problemas físicos para Sinner que já teve que parar duas vezes para fazer alguns exercícios de alongamento.

08:37

Evans vence o segundo set!

Evans coloca o ponto de exclamação no desempate ao vencer 7-2. Sinner, que parecia a um passo de vencer a partida, agora enfrenta dificuldades.

08:30

Evans Sinner 6-6

O azul mantém o saque em zero e, portanto, o desempate determinará o destino do segundo set.

08:26

Evans Pecador 6-5

Os britânicos passaram com Sinner perdendo os últimos doze pontos disputados. Queda de energia azul instantânea.

08:23

Evans Sinner 5-5

A primeira quebra foi sofrida nesta partida por Sinner, que foi esmagado pelos ingleses nesta partida, complicando sua vida a um passo da linha de chegada.

08:19

Evans Sinner 4-5

A partida foi bem administrada pelo britânico que ficou na cola do jogador azul que agora serviria.

08:15

Evans Pecador 3-5

Uma partida muito rápida com o jogador azul segurando o saque e recuperando a vantagem dupla.

08:10

Evans Sinner 3-4

Uma longa troca nesta partida foi vencida por Evans, mantendo a liderança de Sinner.

08:05

Evans Sinner 2-4

Evans ficou literalmente impressionado com a goleada do Time Azul, que agora liderava por dois no segundo set.

08:00

Evans Sinner 2-3

Um jogo para o jogador britânico que aproveita o erro de Sinner na partida final com um backhand que acaba no fairway.

07:58

Evans Sinner 1-3

Grande autoridade do jogador azul que ampliou a vantagem no contra-ataque ao vencer a jogada mais longa da partida.

07:48

Evans Sinner 1-2

Ganhando um forehand de Sinner que, com a bússola na linha, aproveita para fechar a partida e o faz de forma admirável, vencendo o primeiro break do segundo set.

07:42

Evans Sinner 1-1

O jogador azul reagiu instantaneamente e manteve o saque em zero.

07:38

Evans-Sinner 1-0

A primeira partida do britânico no início do segundo set e quem detém o saque.

07:33

O errado ganha o primeiro set!

Azul vence O primeiro grupo impor-se para 6-4 sobre Evans. Sinner vence a partida ao finalizar com um forehand perfeito. Pouco mais de 50 minutos de jogo e o tenista do Tirol do Sul assume a liderança.

07:27

Evans Sinner 4-5

Azul não consegue fechar o primeiro set nesta partida em que o jogador britânico vence no saque.

07:23

Evans Pecador 3-5

Grande jogo pecador! Agora a cor azul será utilizada para o grupo.

07:20

Evans Sinner 3-4

Um jogo para o inglês que aproveita o tempo de Sinner com o forehand.

07:13

Sinner começa forte contra Evans!

O tenista sul-tirolês começou a partida contra o inglês da melhor forma possível em um jogo ponto a ponto. Azul teve que fazer isso Perseguindo os dois primeiros pontos Mas sempre conseguiu igualar o placar e tomar a iniciativa Dupla vantagem para 2-4 No primeiro grupo.

