Um retorno impressionante para Gaggi em Pesaro: pódio no Campeonato Mundial de Supersport 300

Marco Gaggi em Aragão na penúltima ronda do Campeonato do Mundo de 2023 na classe Supersport 300 Superbike alcançou o oitavo e terceiro lugares respetivamente, recuperando em ambos os casos do décimo nono lugar. O representante da BrCorse de Arcore foi o melhor entre os italianos na Corrida 1, enquanto na Corrida 2 acalentou até o fim o sonho da primeira vitória no Campeonato Mundial. Os 24 pontos que conquistou permitiram-lhe passar para a décima posição da classificação geral, na 86ª posição, superando o espanhol Daniel Mogeda e o holandês Loris Veneman. “Estou muito feliz com a viagem a Aragão, que me agradou muito porque Motorland é uma pista pela qual sempre me senti bem – comentou Gaggi -. Dada a velocidade que mostrei nos treinos livres, esperava melhor na Superpole , mas “havia muito trânsito na pista, então tive que fazer duas corridas para voltar a partir de 19º no grid. A primeira corrida foi um tanto confusa, pois também foi interrompida devido a uma queda e reiniciada faltando apenas cinco voltas para o fim. vá em frente. A segunda corrida foi bastante linear e gradualmente consegui subir até ficar atrás do líder da corrida durante a volta final, tentando aproveitar o turbilhonamento para ultrapassá-lo na longa reta. Mas, infelizmente, o turbilhão não existiu. “Não é suficiente e lamento que a vitória estivesse a apenas um passo de distância, mas diria que o terceiro lugar ainda é um grande resultado que premeia o excelente trabalho realizado por toda a equipa.” “Chegámos assim com grandes sensações a Portimão, outra pista que gosto muito. Depois de testar a segunda e a terceira etapas, só faltava subir à primeira divisão”, conclui. Agora, o último fim de semana da temporada terá lugar em Portimão, em Portugal, com transmissão ao vivo pela Sky Sport MotoGP no sábado, 30 de setembro, a partir das 10h45 para a Superpole e 13h40 para a Corrida 1 e no domingo, 1 de outubro, a partir das 16h15 para a Corrida 2. .

