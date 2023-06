A Geórgia festeja e Portugal salva-se. Espanha e Ucrânia, que luta

As primeiras provisões vêm do Campeonato da Europa de Sub-21, que se disputa na Geórgia e na Roménia. De facto, a fase de grupos terminou nos grupos A e B, pelo que as primeiras equipas apuradas chegaram aos quartos-de-final do Campeonato da Europa.

Europeu Sub-21: Roménia eliminada, Espanha e Ucrânia apuradas

Definitivamente um pouco de emoção em Grupo B de europeus. As partidas referentes aos playoffs, aliás, já estavam decididas antes do início das partidas da última rodada com Espanha e Ucrânia Já com certeza passará para as quartas de força com as duas vitórias nos dois primeiros jogos. A partida só serve para dar o primeiro lugar e as duas equipes estão em show, o time ucraniano passa na frente no final do primeiro tempo por intermédio de Vionik e depois fica preso nos primeiros minutos do segundo tempo com um gol contra de Zeljko. . O novo ucraniano abriu o placar aos 81 minutos na cobrança de pênalti de Sudakov, mas a Espanha empatou aos 90 minutos com Ruiz.

Em vez disso, um decepcionante Campeonato Europeu termina para mim Anfitrião da Romênia que encerrou o evento com um empate em 0 a 0 contra a Croácia, menos exposição e menos emoção entre duas equipes que estão entre as grandes decepções do evento. O grupo B é aquele que se cruza com Grupo D, que inclui a Itália Assim, em caso de qualificação, encontrará o caminho entre Espanha e Ucrânia.

Bélgica eliminada, liderada por de Kettleri: Portugal avança

primeira fase de grupos Não é interessante para Portugal que, depois de somar apenas um ponto nas duas primeiras partidas, conseguiu se classificar para as quartas de final graças a uma vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica. O passe foi dado de pênalti aos 89 minutos por Thiago Dantas. Foram precisamente os lusitanos que partiram primeiro com João Neves, uma reação da Bélgica e um empate de Vertsen antes do golo que decidiu a partida. Teste mais opaco para Jogador do AC Milan Charles de Kettlerque permaneceu em campo por 90 minutos completos na função de meia-atacante.

Geórgia: empatada em primeiro lugar no grupo

A Geórgia continua a ser a grande surpresa nesta primeira fase do Campeonato da Europa de Sub-21. lá treinamento Svanadze Ele luta contra a Holanda, mas conseguiu empatar, o que lhe permitiu ficar em primeiro lugar no Grupo A. E foram os georgianos que chegaram à vantagem aos 42 minutos do primeiro tempo, graças ao gol de Davitashvili. Taylor Equivalent atingiu um período de recuperação muito longo. No segundo tempo, a Holanda pressionou, mas não conseguiu encontrar o gol da vitória e foi condenada à desclassificação.