Rabiot fica na Juventus: renovação de contrato até 2024

Turim – Sim, c’est oficial! linha média Juventus Ele continuará a falar francês: Adrian Rabiot Ele vai vestir a camisa preta e branca por mais um ano. A notícia já estava no ar desde a manhã, a confirmação veio primeiro com uma postagem do clube nas redes sociais, um vídeo em preto e branco de um cavalo, e depois o status oficial em seu canal da Twitch. “A história não acabou”, escreveu o clube em seu site anunciando a renovação anual, “ainda temos caminhos a percorrer juntos e estamos prontos para continuar trabalhando juntos para alcançar nossos objetivos”. Os números são os mesmos da década anterior. Mais um ano valendo 7 milhões mais bônus, então Allegri ainda poderá contar com o tão necessário meio-campista que é um dos pilares da nova Juventus. O último ato de amor de Rabiot para com a Juventus foi rejeitar uma cobrança Manchester United: A escolha do coração amadureceu nos últimos dias, seguindo as garantias do guia técnico e também graças à “pressão” dos colegas

A primeira escolha de Allegri no meio-campo

A relação especial entre Allegri e Rabiot é conhecida por todos. Não é uma questão de indiscrição, mas sim de preferências que tanto o jogador como o treinador expressam abertamente: “Ela tem um dinamismo diferente dos outros”, sublinhou sempre o treinador do Livorno. Na sua ideia de ter um médio como o francês, capaz de uma progressão imparável e imprevisível, ainda há dois anos, a reprodução na frente da baliza, é uma mais-valia inestimável. Não só isso, porque a verdade é que em vésperas de uma época difícil e ainda não totalmente formada, face à decisão da UEFA ainda pendente e à equipa ainda em construção, ter certezas é essencial. Para o treinador, que não terá de esperar que um novo jogador se instale, e para o francês, que se verá atolado no ambiente que o fez explodir nos últimos dois anos. A presença de Allegri foi um pré-requisito para convencer Adrian: ele expressou seu desejo de permanecer na Juventus, apesar das ofertas feitas à agente de sua mãe, Veronique.

Encontre os franceses, do Bayern de Munique à Premier League inglesa

Não faltaram ofertas interessantes para Rabiot neste mercado, mesmo que fosse curioso assistir à procura de agentes livres no final de junho: no passado, como confirma a história do próprio francês, os acordos foram fechados imediatamente após final do mercado de janeiro. A última tentativa inglesa foi registada no final da semana, já que o Manchester United voltou a propor a oferta feita no verão passado, quando estava a um passo de acordo. No entanto, depois de muito pensar, o francês fez a sua escolha: a partir de 10 de julho, Rabiot retoma o encontro em Contassa, os treinos no Centro de Treinamento da Juventus antes de partir para a turnê nos Estados Unidos.