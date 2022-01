5 italianos estão entre os 15 piores

É baseado nas opiniões de quem visita as instalações: o estádio Westfalenstadion em Dortmund domina tudo, e “Castellani” em Empoli é a pior classificação.

O melhor estádio da Europa? a Westfalenstadion em Dortmund, casa do Borussia. E o que é pior? a Castellani Empoli. Isso foi revelado por um ranking colocado pelo site britânico dinheiro h Baseado em Comentários postados por fãs e visitantes Em três plataformas diferentes: Tripavdisor, Google e Football Ground Map. Entre os 15 piores estádios do continente, nada menos que 5 equipes anfitriãs da Primeira Divisão: além da equipe de Andrezzoli, também estão “Penzo” em Veneza, “Pentegudi” em Verona, “Franchi” de Florença e “Maradona” em Nápoles.

A Espanha tem três estádios entre os dez primeiros (Santiago Bernabeu, Camp Nou e Wanda Metropolitano), enquanto o melhor estádio italiano é San Siro, que ocupa o 11º lugar ao lado deAllianz Arena em Mônaco. EU ‘Estádio Allianz em Turim São apenas 22 graus.

O ranking não é acompanhado de fundamentos, mas é apenas um cálculo da média dos votos coletados online: o máximo teórico é 5, e o Empoli fica em 2,90. Um pouco melhor fazer as outras três plantas: Estádio dos Balaidos em Celta Vigo, a Maximir Della Dínamo Zagreb e o parque infantil”Re Baldovino Que hospeda a seleção belga (todos 3,37).

a “benzopára em 3,43, como Coliseu “Alfonso Perez” A partir de Getafe, enquanto eles são um pouco melhores EstádioHellas (3,47), que viola (3,57) eEx-São Paulo (3,67).

No topo do ranking dos melhores, após Parque Sinal Iduna (pontuação 4,57), encontramos outras seis plantas igualmente, a uma altura de 4,53:Circuito Nacional de Bucareste, a Camp Nou, a Bernabéu, a Estádio Millennium Cardiff, Ele Ela estádio Nacional Varsóvia e Estádio do Tottenham Hotspur de Londres. Uma pontuação mais alta (4,50) mesmo para um semi-desconhecido”Estádio An der alten Foersterei Na casa de Berlim União Clubeque precede Vanda e lendário Wembley Londres (4,47).