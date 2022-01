Seta Massa está se preparando para se mudar para Ancona e o português Wilson Tavares deve fazer sua estreia

Após a derrota em Mestre, a cidade de Massa começou a se preparar para a segunda viagem deste ano a Ancona. Os bianconeri abrirão a segunda rodada em casa na parte de trás do grupo, que já está parado há mais de um mês, pois uma sequência de positividade dentro do grupo da equipe atrasou seu retorno a campo. Hoje Cus Ancona deveria repetir a partida contra o Buldog Lucrezia, que foi adiada para a quarta-feira seguinte para permitir que a área de Marche recuperasse os jogadores.

Mas a partida de sábado, de acordo com as informações de Massa, não deve ser colocada em dúvida. Para esta prova, o treinador Giacomo Aliponi terá Simone Cattani (foto) à sua disposição, devendo também poder utilizar a sua mais recente aquisição, o hub português Wilson Tavares. A menos que haja divisões que possam ocorrer durante a semana, o elenco estará completo com o treinador se comprometendo com a seleção enviando jogadores para as arquibancadas. Hoje às 18h30 Modena e Mestre colidem numa recuperação de alto nível.