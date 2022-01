Boletim da Juventus – Show do Cuadrado. Locatelli-Arthur: Vale a pena separá-los?

Perrin 6 Até que o gol seja marcado, uma joia Conte poderosa e precisa, Perrin joga como espectador. Minutos em que desfruta de uma atuação dominante da sua parte: na única ocasião da Liga não pôde fazer nada, apesar de não ter sofrido golos.

De Sciglio 6.5 O mestre da banda, muito fiel a Allegri e também a Landucci. Um pé direito invulgar por fora, muita fase ofensiva porque na fase de contenção vê os adversários a aproximarem-se pelas laterais e nunca o preocupa.

Danilo 6,5 Como a água, ele se adapta a qualquer dimensão tática em que esteja imerso. Ele tem a mentalidade de um grande campeão, e é por isso que ele sempre joga como jogador de dentro, como zagueiro, zagueiro e meio-campista. Ele volta depois de 2 meses e é tão precioso. (A partir de 62′ Chiellini 6 Ele está de volta aos gramados e essa é outra boa notícia para a Juventus e também para Mancini: ele será fundamental para a Juve 2022)

Rujani 7 O objetivo é recompensar a consistência e a substância. É uma garantia, boa quando necessário, mesmo que não possa subir na hierarquia dos proprietários. Mas tem paciência e inteligência para estar pronto e justificar merecidamente a generosa participação.

Alex Sandro 6 A única chance da Sampdoria com gols vem do seu lado. O gotejamento fecha, mas demora muito para chegar ao conti. Não é um jogo muito legal e não muito genial nesse aspecto.

quadrado 7,5 Cristiano Ronaldo assumiu a corrida que parecia Hollywood e foi muitas vezes punido. Ele fez coisas normais, chutou forte e baixo e marcou um gol de um set para a Juventus depois de tantos meses. Hombre del partido em todos os sentidos da palavra. (dal 75 ‘Ake 6,5 Ele entra em campo, aponta para Augello, chuta em dupla velocidade e ganha um pênalti. bonsoir, Marley)

Locatelli 7 Parece que Sombrero em Thorsby, nos dois ao lado de Arthur é a solução tática para a Juventus no futuro, enquanto o brasileiro permanecer. Ele tem uma personalidade que carrega o peso do futuro ítalo-Juventus em seus ombros.

Artur 7 Pessoal e auxiliando na qiblah. No turbilhão do mercado, com Arteta chamando-o em voz alta no Arsenal, Allegri ainda lhe dá confiança e também é um aceno de uma perspectiva atual. Jogue bem, aponte e bloqueie, mestre do juramento. (dal 75 ‘Bentancourt sv)

Rabio 6 A corrida usual que faz você pensar em uma raça pura, sempre perde o ritmo nas curvas cruciais. Arraste mais do que o piloto que você espera, da ala esquerda você espera gols e, em vez disso, há muitas interceptações e muito Matuidi.

Kulusevsky 6 A lesão de Chiesa o impediu de se despedir, mas o sentimento profundo permanece: ele é um corpo estranho no tipo de futebol da Juventus. Quando rompidos, são inexpugnáveis, mas em uma corrida pelo domínio, não afetam o estreito. (A partir de 62′ Dybala 7 Ele entra no estádio e o aplaude. Pontuação, ganancioso, preciso, brilhante, e o arremesso explode ruidosamente. A Juventus ganha um pênalti e deixa Morata vencê-lo. Capitão do time.)

Murata 7 Penalidade precisa, forte e ruim. O VAR tira a alegria de uma duplicação instantânea, mas irrita o piloto. Com a Juve no controle, mais na área e mais perigosa, Morata é outra coisa (dal 79′ Kaio Jorge sv)

Marco Landucci 7 A Juventus domina como anfitriã. Tudo funciona: as energias administradas, a jogabilidade, o moral, Ibtisam Dybala, Morata que marca, os jovens que causam impacto, os reservas que convencem. Amuleto de sorte preto e branco.