Calciomercato Venezia, levado por Ullmann do Rapid Vienna: oficial

Venezuela – a Veneza Formalizou o acesso final de Rapid Viena Lateral-esquerdo Maximilian, nascido em 1996 UllmanQue assinou contrato com o Lakes até 2024. Depois do ex Lácio nani, e a Campanha de Compras de Inverno da Lakes apresenta outra peça importante: “Ullman Ele passou as últimas duas temporadas e meia em Rapid Viena – Você pode ler no site da empresa – Participou de 77 partidas decoradas com quatro gols e nove assistências na Liga Austríaca, das quais 19 partidas foram somadas e feitas em competições europeias, atuações que ajudaram o clube vienense a conquistar o segundo lugar no campeonato atrás do Red Bull Salzburg na temporada 2019/20 temporada, que em 2020/21. Antes de ingressar no time da capital austríaca, ele jogou Lask Durante 5 épocas, o clube conquistou um lugar como titular na equipa principal, acumulando assim 58 jogos decorados com nove golos e fazendo 2 na Bundesliga austríaca. internacionalmente Ullman como o seu em Seleção Nacional Sub-18E menor de 19 anos e menos de 21, onde caiu de cabeça com a camisa da Áustria em um total de 20 partidas“.