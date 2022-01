Bolonha – Napoli 0-2, boletins / Deixe Zelensky sempre viajar de trem sozinho

Ele e Fabian elevaram o centro ao grau de graça material. O Tuff Lozano caiu em si. Mas Osimin é o filho pródigo para quem ele matou o bezerro gordo

Boletim Bologna-Napoli 0-2 por Fabrizio Desposito e Ilaria Puglia.

mérito. Finalmente esse cara tem um pouco de mente. Bolonha é o que é (pelo menos hoje à noite) e não deve causar grande impacto. Além disso, Dominguez o perdoou e depois há a ajuda de San Palo em 93′ – 6

Você disse tudo – 6

Di Lorenzo. O impulso para o Euroappuntato é inesgotável. E falando das gloriosas revoluções: não o chamemos Stakhanov, Ilaria: os amigos soviéticos diziam que o que o camarada Stakhanov fazia todo mineiro podia fazer. Não, Di Lorenzo é insubstituível – 6,5

No jogo de interferência ele esbarrou no ombro. Alguns segundos no chão, com uma careta de dor, então, enquanto a câmera o fixava como se alguém estivesse ferido, Di Lorenzo ficou com um pargo de borracha, como um Robocop, como se não fosse feito de carne e sangue. , sim, a grama foi varrida do uniforme militar e começou a correr novamente como se nada tivesse acontecido – 6,5

Rehman. Assim como Merritt, Amir e Giovanni Gesu desfrutam de uma relativa calma entre tapas e contrastes. Mas dado o passado recente, esta viagem ao Red Bologna-6 é uma benção do céu

Suavizou a serenidade e perdeu a mesma quantidade. Estes são barris de confiança que servem de vez em quando como pão – 6,5

João Jesus. Veja acima – 6

Foi o erro dele que levou Dominguez ao chute, mas fora isso ele não está se comportando mal, muito pelo contrário. Muito bom em Sansão também – 6

Mário Roy. Martiello volta com ar e força, como quando faz Ghoulam enlouquecer e o acerta com aquele castigo no final. E na faixa há um trabalho comum, apoiando as maravilhas do triângulo dourado no centro: Águia Fabian, Lobo e Saint-Pieter – 6

Ele deve ser muito intimidante para seus companheiros. Na verdade, ele tem um olhar que às vezes parece atrevido. Glam, em todas as classes e gentilezas, não quis arrumar confusão com Maritiello Asatanato – 6

lobotka. Citado pelo amado Luciano, Lobo é mesmo Jorginho esta noite. Mas agora as comparações podem ficar chatas: o jogador eslovaco tem uma continuidade de desempenho que se torna importante. Em geral, nós o perdoamos pelo erro fatal, que Arnautovic prefere – 7

Um erro que o torna mais bonito porque é imperfeito. Lobotka é um prazer, um prazer de assistir, além de uma grande certeza – 7

Fabiano Ruiz. Este Nápoles que faz o balanço entre derrotas impressionantes e vitórias tranquilas também está na mudança de ritmo de Fabian em apenas cinco dias: chato e inútil com a Fiorentina, precioso e querido em Bolonha. L’Aquila lança bolas de talento que se transformam em pepitas como mandar El Tav de zero a dois (que ele já havia empatado magicamente aos 5′). E não vamos esquecer esta pole em 45′ – 7,5

Fabiano é de qualidade. Adoro aquele movimento que ele faz quando desce para chutar, aquele efeito que ele dá à bola que sobe e desenha grandes rastros legais, que para de respirar. Ontem, infelizmente, o tiro acabou no canto dos postes, pena – 7,5

filho de 86′. nenhum voto

nenhum voto

Diamante. Após a infeliz noite na Coppa Italia, o macedônio (do norte) deu mais substância à sua explosão. E ele faz a assistência zero a um do mexicano – 6,5

Sim, mas quantas decisões erradas, Fabrizio, sempre ditadas pelo egoísmo? Ele rola quando tem companheiros livres e está em uma posição melhor na área circundante. Spalletti deveria ensiná-lo a viver – 6,5

betagna de 86′. nenhum voto

nenhum voto

Zelenski. São Pedro e L’Aquila Fabian esta noite elevam o centro a um lugar de graça material. A arreba do polo atingiu imediatamente a principal razão pela qual os dois alvos azuis não acertaram – 7,5

Se viajar de trem sozinho é bom para ele, Spalletti deve sempre deixá-lo viajar sozinho. Ambos os gols começam com ele. A primeira vez ele abre para Elmas, que coloca a bola no centro que encontra o véu de Mertens e chega a Lozano para rematar. Na segunda vez, ele passou a bola para Fabian, que a devolveu para o mexicano pela dupla. O estanho é maravilhoso, cria espaços e possibilidades onde parece não existir. É uma inspiração – 8

escurecer a partir de 79′. Observado por uma falha na borda da zona azul que levou ao pólo polonês, o único tremor real do Merritt-5

Poderia facilmente ter sido evitado – sv

Lozano. Agora podemos animá-lo e saudá-lo, Ellaria: Bem-vindo de volta a Lozano. El Tav caiu em si – depois da loucura da quinta-feira passada e para dizer a verdade não só por isso – e faz dois. Claro que poderia ter sido três, com essa chance aos 5′. Mas hoje em dia é bom estar satisfeito – 8

E não apenas gols: ele também ajudou a defender quando necessário. Aos seis minutos, ele fez uma excelente recuperação de Samson, por exemplo, com uma entrada muito limpa – 8

Politano em 71′. Outra entrada prejudicial como Demme: aos 80 minutos perde a bola na defesa – 5

nenhum voto

Mertens. Ele tem uma noite agitada como piloto de asa de luxo, especialmente na fase de pressão – 6

Ajuda muito jogar com inteligência e qualidade. Ele abre espaços para seus companheiros e participa do trabalho do primeiro gol. Não cai à distância, o que é uma boa notícia – 6

OSIMHEN a partir de 71′. Na noite do dia do retorno, ele é o filho pródigo que matou o bezerro gordo para ele. Aos 87′ poderia ter marcado – 6,5

Foi bom vê-lo novamente em campo. Além do medo: A maneira como ele jogou bolas altas significa que ele se sente muito confiante na recuperação ou está inconsciente – SV

Spalletti. O Napoli conquistou o bicampeonato consecutivo e o filósofo Luciano diz com sabedoria que não devemos olhar para a casa dos outros e que estamos brigando no máximo pelo quarto lugar. Bem, não é bom. Nossas esperanças já foram frustradas uma vez, então é melhor se inclinar para a sabedoria do estoicismo que leva a uma aceitação calma dos eventos. Spalletti como Zenone é perfeito – 7

O adversário não foi grande e eu não gostei muito do segundo tempo, mas os três pontos estão lá, a qualidade também, Usimin, Zelensky e Fabian estão de volta. Resumindo, não podemos descer. E não há problema em falar sobre o quarto lugar, você diz – 7

Árbitro Marinelli. Outra decisão precisa, para dar uma sentença, ver pingar sangue e coragem. Mah – 5