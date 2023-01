Rashford lidera o United contra o Wolverhampton

Arteta e sua equipe superaram o Brighton, vencendo por 4 a 2 fora de casa, apesar de uma finalização impressionante, e ampliando seus rivais: Haaland não é suficiente para Guardiola, com Everton terminando em 1 a 1.

O décimo oitavo dia de Liga Premiada Novas penalidades de extensão paraarsenal: O Arsenal derrotou o Brighton por 4 a 2, ainda que com mais alguns riscos na final, chegando a +7 de Cidade de Manchester. O Guardiola 2022 terminou mesmo com um amargo empate frente ao Everton (1-1), apesar do golo de Haaland. ganha Unidos, na marca Rashford, enquanto o Newcastle empatou em 0 a 0 com o Leeds. Crystal Palace e Fulham também estão sorrindo.



Brighton-Arsenal 2-4

O Arsenal encerrou o ano com mais uma vitória e um grande sorriso: 4 a 2 contra o Brighton, apesar de alguns riscos na final, foi na verdade um merecido +7 sobre o Manchester City. A partida foi logo acertada para o Arsenal, que passou logo aos dois minutos: o chute de Martinelli foi desviado, Saka entrou na trave mais distante e acertou Sánchez com o pé esquerdo. O golpe chocou o Brighton na hora, com Zinchenko e Nketia quase dobrando o placar, e as gaivotas reagiram apenas aos 24 minutos: Ramsdale manda bem no chute forte de Trossard na cobrança de escanteio. Porém, o bom momento do Brighton foi quebrado por dois gols do Arsenal: de cobrança de escanteio, a bola chegou Ødegaard, que balançou a rede para fazer o 2 a 0 aos 39. A vitória parece estar nas cartas dos convidados, que fizeram o hat-trick aos 47 minutos: Martinelli foi lançado, e após novo desvio de Sánchez, Nketiah chegado. Os Gunners descansam e Brighton interrompe imediatamente: Mituma faz 3 a 1, aproveitando o erro de Tomiyasu e provocando Ramsdale. As Gaivotas emocionam-se mas, tal como na primeira parte, são logo castigadas: remate perfeito de Ødegaard na corrida Martinelli, que bate o revisionável Sanchez e encontra o pôquer aos 70. Ainda não acabou, pois seis minutos depois, Brighton empatou com Ferguson por 4 a 2, aproveitando erro de Saliba e iniciando o último cerco. Na final, Arteta treme, porque Mitoma vê o 4-3 anulado por fora-de-jogo. No entanto, o Arsenal conseguiu erguer um muro na frente do Ramsdale e conquistou a quinta vitória consecutiva, que ainda se estendeu sobre o City, e parou em 1 a 1 contra o Everton.

Manchester City 1-1 Everton

Guardiola termina 2022 desacelerando sua jornada no Arsenal: com Everton terminando em 1-1. O Nationals assumiu a liderança no primeiro tempo do jogo com o regular Erling HallandSob a chuva do União, foi Mahrez aos 24 minutos quem mandou para a área com o pé direito, que o norueguês chutou para o gol. No final do primeiro tempo, os Stones também acertaram a trave. A obra-prima de Gray chega no segundo tempo, que empata aos 64 minutos com um chute de pé direito que limpa uma teia de aranha do canto superior. Toffee acabou morrendo, resistindo ao cerco dos anfitriões. Ponto de ouro para Everton que sobe aos 15 pontos em plena batalha pela salvação. No entanto, o City subiu para 36 pontos.

Wolverhampton 0-1 Manchester United

O Manchester United do Ten Hag fecha 2022 com uma vitória na 18. ª jornada da Premier League inglesa. No Molineux Stadium contra o Wolverhampton, a partida termina com o placar de 1 a 0. Na primeira parte, foi um jogo muito equilibrado, com algumas oportunidades claras para os “red devils”. Com Marcus Rashford Expulso por motivos disciplinares, Alejandro Garnacho foi o homem mais perigoso, e em um quarto de hora perdeu o mano a mano com José Sá após um presente de Collins. No palco central, o Wolves cresce, sob os golpes de Budens e graças ao trabalho sujo de Diego Costa, mas não afunda. Ao final do tempo foi novamente Garnacho quem se mostrou perigoso, mas mais uma vez desperdiçou uma excelente oportunidade. No segundo tempo, houve espaço para Rashford de um lado e Adam Traore do outro. O espanhol começa muito bem para o Wolves, colocando um punhado de bolas interessantes na área. Para determinar a partida, no entanto, é o inglês nascido em 1997 do United. Aos 76 minutos trocou com Bruno Fernandes, entrou na área pela esquerda, rebateu fisicamente Johnny e fechou com o pé direito na trave próxima. Na final, os donos da casa tentam, mas sem sucesso. A pontuação dos Red Devils sobe para 32 pontos, dois pontos à frente do Tottenham, que enfrentará o Aston Villa amanhã em casa. Marcus Rashford explicou o motivo de sua exclusão no final da partida. “São as regras do time, cometi um erro e acho que pode acontecer”, explicou o atacante do Manchester United ao BT Sport. “Estou desapontado por não ter jogado desde o início, mas entendo a decisão.” Feliz por vencer.” Podemos parar com isso e seguir em frente. Eu estava atrasado para a reunião e dormi mais do que o normal.”

Newcastle 0-0 Leeds

O Newcastle desacelerou, empatando em 0-0 contra o Leeds em St James ‘Park. A primeira parte a um ritmo muito elevado, com o Newcastle a procurar por várias vezes o marcador, sem conseguir. No segundo tempo, o cenário foi parecido, com os Magpies pressionando forte pela direita com passe de Almiron-Trippier, mas tendo que lidar com Super Meslier. O Newcastle manteve-se na terceira posição da classificação, e o United, que está a apenas dois pontos de distância, aproximou-se deles.

Fulham 2-1 Southampton

O Fulham voltou a somar pontos após a derrota para o Tottenham. Em Craven Cottage terminou 2–1 para Southampton. A partida começou com um chute balístico de Pereira de fora da área desviado por Ward-Prowse aos 32 minutos, que se torna protagonista (positivamente) aos 56 minutos, quando faz o gol de empate em cobrança de falta, especialidade do casa. Na final, os Cougars retomaram a liderança com cabeceamento do português Ballini (88). Na recuperação total, Mitrović perde um pênalti irrelevante. O Southampton está progredindo cada vez mais na parte inferior da Premier League.

Bournemouth 0-2 Palácio de Cristal

Vitória fora de casa do Crystal Palace em Bournemouth: termina com placar de 2 a 0. A equipe de Vieira administra a partida desde o primeiro tempo, com dupla vantagem para Ayew (19) e Eze (o primeiro gol na trave direita de fora da área aos 36 minutos). No segundo tempo, os visitantes administram a partida com bastante conforto e somam os três pontos para casa, subindo para 22. No entanto, o Bournemouth ainda está em 16.