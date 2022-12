Napoli, prova de entendimento com Samardzic: aquele histórico sensacional sobre o Milan e € 500.000 | mercado

Lazar Samardzic e Napoli, prova de entendimento. Os primeiros contatos exploratórios ocorreram entre representantes do poderoso meio-campista, nascido em 2002, e o Blue Club para negociações com objetivo para o próximo verão. cristão Giuntoli quer ficar à frente da intensa competição italiana e estrangeira tentando bloquear o talento da Udinese que Luciano Spalletti tanto ama.

Ele ouve “Napoli, prova de entendimento com Samardzic da Udinese: o histórico do Milan no mercado” Topo Amplificadores.

Antecedentes do AC Milan – Lazar nasceu como meia-atacante, mas com Sottil faz um ótimo trabalho como meio-campista central. Com qualidade técnica, inserção e disparo à distância. A Udinese se alegra porque sabe que para a possível transferência de sua joia, pode fazer acontecer pelo menos 20 milhões de euros. E pensar que o Milan, clube sempre tão interessado no desenvolvimento do sub-21 alemão, o teria levado há três anos pelos € 500.000 estipulados na cláusula de rescisão do Hertha Berlin. Samardzic se reuniu com Maldini e Massara Em Milão com toda a família, mas nada aconteceu depois disso. Para felicidade dos posos que esperam mais uma extraordinária mais-valia.