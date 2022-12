EXCLUSIVO TMW – Enzo Fernandez Milan, Guastadisño: “Sim, o verão passado foi muito difícil …”

exclusivo

Enzo Fernandez Ele é o jogador de futebol do momento. O melhor jogador jovem da última Copa do Mundo, campeã mundial Argentina, meio-campista benfica O que há poucos meses se pagava 16 milhões de euros (por 75% do preço) vale agora 120. O Chelsea está, de facto, disposto a pagar uma cláusula de rescisão para arrebatar o jogador nascido em 2001 a Manuel Rui Costa, o treinador das águias que espera mantê-lo em Lisboa até ao próximo verão, mas dificilmente o conseguirá.

Um dia indescritível para qualquer clube italiano, Enzo Fernandez esteve muito perto de se mudar para o nosso país no verão passado. Ele próprio estava tão esperançoso de entrar na Serie A em junho passado – antes de dizer sim ao Benfica – garantiu que nenhuma oferta chegasse do Milan e da Fiorentina. “Ele queria ir para a Itália e eu também ficaria feliz em trazê-lo. Trabalhamos muito nessa possibilidade e depois o Benfica foi bom em se mudar na hora certa e fechar o negócio com o River Plate em meados de julho, ” ele disse EXCLUSIVAMENTE aos nossos microfones. Martin Guasta desenhoAdvogado que atuou como mediador da Itália nas negociações entre Enzo Fernandez e clubes italianos

Guastadisegno falou em nossos microfones e depois se concentrou na negociação com os rossoneri, revelando a missão do olheiro rossoneri à Argentina: “Os contatos com o Milan começam em março e em maio Jeffrey Moncada está na Argentina para conversar com o jogador e vê-lo jogar ao vivo. Ele teria aceitado uma fuga, queria a Itália e no Al Fur disse sim à possibilidade de ir para os rossoneri.

A Fiorentina também fez uma jogada concreta, mas – assim como os rossoneri – não fez nenhuma oferta. “E no final foi para Portugal – continua – mas estou convencido de que se o Benfica tivesse esperado um pouco mais do que a Itália, a oferta teria chegado, principalmente do Milan que demonstrou grande interesse e provavelmente só precisou de algum tempo para construir o seu proposta. Foi muito perto. Foi realmente uma pena…”

O resto da história é conhecido. Enzo Fernandez mudou-se para o Benfica, um clube que depois de alguns meses estava pronto para fazer do meio-campista nascido em 2001 o futebolista argentino mais bem pago de todos os tempos.