Federação Italiana de Esportes Equestres – Endurance: Campeonato Mundial Btheb. Para a Itália bronze

Classificação: Resistência



06 de junho de 2023





O anúncio oficial chegou da FEI: Itália Medalha de bronze por equipe No Campeonato Mundial de Endurance realizado em Tebas, Emirados Árabes Unidos, em 25 de fevereiro de 2023.

A nova classificação, que prevê a atribuição de ouro a França e de prata a Portugal, tornou-se definitiva depois de o tribunal da Federação Equestre Internacional ter confirmado a inelegibilidade dos cavalos antidopagem de Hera Durance, montados por Abdul Rahman Muhammad Al-Zayed, que é o terceiro grupo por terem completado a corrida do Bahrein, que assim perdeu o primeiro lugar.

clique aqui para o novo arranjo.

clique aqui Para a declaração oficial da Federação Equestre Internacional

Por ocasião do Campeonato Mundial de Btheb, a seleção italiana ficou em quarto lugar graças aos testes Camila Cobini com Ernesto, alegre Melanie Com FB Karonte e Carolina guardanapos Asli Com Carma du Barthas também conseguindo uma posição no ranking individual.

No entanto, a medalha de bronze também vai para as outras duas duplas do Time Itália, Constância Lalesia Com Assim du Barthas e Daniel Masoprio Com Rachida Del Ma, que não completou os 160 km da prova do Campeonato do Mundo.

No Quadro de Honra do Mundial de Ultimate Endurance, a Itália passa agora para 3 medalhas por equipes após a prata na WEG 2002 em Jerez de la Frontera (Antonio Rossi / Alex Ragio de Sol; Fausto Fiorucci / Fares Jabbar; Roberto Bossi / Al Jasir, Mario Cutullo / Ziad Al-Asil) e medalha de ouro no Dubai World Championships 2005 (Diana Origi / Yasmina, Angela Origi / Jadana, Gianluca Lalessia / Jamil Bello, Pietro Moneta / Duarc).

Duas medalhas de prata à parte, porém, foram conquistadas por Fausto Fiorucci com Faris Djebar (Dubai 1998) e Antonio Rossi com Alex Ragio de Sol (Jerez de la Frontera, WEG 2002).

(Em uma foto da seleção italiana e comissão técnica em Tebas em fevereiro passado).