Primavera e Scurto após Torino 0-1 Fiorentina: “Superámos as expectativas”

No final da semifinal contra a Fiorentina o técnico da bomba José Scurto Fala aos microfones dos locutores e depois fala aos jornalistas presentes no Stadio Ricci em Sassuolo.

“Sem dúvida foi um ano muito positivo. A princípio não esperávamos ter um torneio deste tipo, pois terminamos em segundo lugar, em uma competição com times fortes. Houve crescimento em muitos jogadores jovens e também em uma parte de 2005 que encontrou menos espaço no início. Após a primeira parte nas categorias de base, Gineitis foi adicionado ao time principal. Foi um torneio em crescimento, jogamos bem na primeira mão e na segunda mão fomos melhor, encontrando mais continuidade Então é obviamente decepcionante Esperanças chegarem à fase final em partidas pontuais onde você decide perder para chegar à final.Mas mesmo esta noite você não pode culpar muito os meninos.Enfrentamos um time que costuma construir muito e têm muita qualidade na frente, e ainda assim tiveram um remate à baliza esta noite, foi Temos um torneio importante, muitas crianças cresceram e a atitude do grupo sempre foi muito empenhada e profissional. Existem muitos elementos positivos positivos .Para os meninos, espero que este seja um ponto de partida e que a experiência desta temporada ajude cada um deles a conseguir um espaço para si nas primeiras equipes. É uma pena que não enfrentamos um grande time que o Lecce consideraria um navio de guerra. Eles enfrentam a Fiorentina tão forte que venceram finais nos últimos anos e jogaram um jogo equilibrado com algo mais satisfatório.“