Conference League David Moyes: “Fiorentina impressionou. Ele jogou muito, 10 dias de folga não seria um problema”

O West Ham enfrentará a Fiorentina na final da Conference League. No comando dos Hammers está David Moyes, o homem que substituiu Alex Ferguson no comando do Manchester United e que ganhou apenas um Community Shield em sua carreira. Também para ele, este troféu é um ponto de exclamação na sua história como treinador.

“Nós amamos a Fiorentina – diz Moyes na conferência de imprensa – Eles jogaram a final da Copa da Itália e Vincenzo Italiano fez um ótimo trabalho em pouco tempo. É sempre difícil enfrentar times italianos“.

“Este é o momento mais importante da minha carreira – diz o gerente do West Ham – Mas joguei a final, se sou treinador de futebol há muito tempo, significa que estou a fazer algo bem. Existem muitos treinadores jovens por aí, mas precisamos entender se eles vão ficar muito tempo nesse setor, vinte ou vinte e cinco anos.“.

Moyes preparou o desafio assim:Alternamos entre descanso e treino. Fomos dois ou três dias a Portugal. Jogamos 56 jogos durante toda a temporada e no ano passado passamos dos 60. Trabalhamos para estar prontos para o jogo, não acho que 10 dias de folga seja um problema“.

Foto: La Presse