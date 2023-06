Juventus, Scanavino: “Allegri fica. Giuntoli tem contrato com o Napoli. Mana subiu”

CEO da Juventus: “Com o treinador, estamos completamente de acordo sobre os cenários futuros, nos saímos muito bem na tempestade. Giovanni administrará o mercado de transferências: cenários não consolidados não estão em nossa avaliação no momento. Não há diálogo com a UEFA, a Premier League é um assunto separado da equipe

“Allegri nunca esteve em discussão antes. Com ele há um envolvimento total para todos os cenários futuros, desde a gestão da parte desportiva ao mercado de transferências até à organização no quadro ainda bastante complexo do clube”. A afirmação é de Maurizio Scanavino, CEO da Juventus, em entrevista à Sky em que falou sobre todas as partidas mais badaladas do clube no momento. Começando pelo treinador: “Com Allegri sempre tivemos reuniões ou contatos diários, não apenas antes ou depois de Udine: enfrentamos essa tempestade juntos nos últimos meses e, de alguma forma, nosso relacionamento que nasceu há apenas alguns meses se solidificou muito rapidamente Não faltaram momentos de discussão, mesmo que raramente acalorados, num contexto de crítica construtiva sempre com o objetivo de fazer o bem à sociedade.

balanço técnico – “Não vamos esquecer que passamos por uma tempestade, pelo que podemos considerar que fizemos um bom trabalho não só do ponto de vista de desempenho em campo. Que poderia ter sido melhor em algumas ocasiões – é a análise de Scanavino – mas em no final levaram ao terceiro lugar em campo e a um passo das finais das duas taças pelas quais lutámos, tendo também em conta o início de época menos do que excelente bem como o final em que houve uma avaria ligada a estados psicológicos.” E sobre a decepção da segunda temporada sem títulos: “Entendemos o descontentamento dos torcedores, estamos no mesmo barco e eles também passaram pelos mesmos altos e baixos emocionais que nós. A Juventus vem de um período de sucesso extraordinário e a situação que se desenvolveu não nos ajudou a obter a satisfação que esperávamos em termos de resultados. Se pensarmos no futuro, precisamos de pés no chão. Conseguimos alguns pontos sólidos. A primeira é essa assertividade desnecessária de Allegri, a pessoa mais indicada para o lado esportivo. A outra coisa é acabar completamente com a parte judicial. Os aspectos económicos e financeiros continuam difíceis de gerir. Estamos todos na fila para poder encontrar resultados em campo o mais rápido possível, com um jogo melhor do que nos últimos tempos, possivelmente também ligado às circunstâncias particulares em que os jogadores se encontravam. READ Negociações e novidades do mercado de transferências 23 de janeiro

mana e articulações – Em seguida, Scanavino tocou na questão da definição da estrutura organizacional da empresa para a próxima temporada: “Eu teria começado há algum tempo: dois dias depois que Ferrero e eu fomos nomeados, nos encontramos com 15 pontos de penalidade e a proibição do diretor esportivo Cherubini. naquele momento de emergência criamos um grupo de trabalho com a nomeação de Calvo como CEO de Football and Mana Promotion Este grupo trabalhou além de responsabilidades específicas que não poderiam ter ficado muito claras na época, mas o resultado mais positivo foi a atuação de Giovanni que – como os jogadores que subiram da próxima geração para a primeira equipa – provaram que tinham muita qualidade. A partir de hoje podemos dizer que é ele quem vai assumir as responsabilidades e as etapas do mercado que nos espera nos próximos meses , deixando a Francesco Calvo – que também teve um papel significativo no mercado – a parte administrativa relacionada com o relacionamento com a empresa.” Depois, após nomear Giuntoli para o cargo de novo diretor esportivo: “Giuntoli tem contrato com o Napoli por mais um ano. Não seria justo que Napoli e Giuntoli ficassem mais tempo. Precisamos de pontos sólidos hoje, 100 por cento de pessoas responsáveis ​​com total responsabilidade para avançar para o futuro e deixar a incerteza para trás. Cenários não consolidados não estão em nossa avaliação neste momento.” E, de fato, respondeu às perguntas do mercado: “Meu objetivo é criar uma organização muito clara, com funções e responsabilidades bem definidas. Já aconteceu com a alta administração até agora e vai acontecer mais daqui para frente: Giovanni Manna terá que responda a essa pergunta.” READ Tudo sobre sua partida contra o Tottenham

Julgamentos e UEFA – “Desde que Ferrero e eu fomos nomeados, entramos diretamente no centro da tempestade judicial – concluiu Scanavino, tocando no assunto dos vários processos em que a Juventus se encontrava -. Acho que o importante, em função da grande trabalho que o presidente tem feito com nossa equipe de advogados, é o fechamento de – Nem estava claro – a situação perante a justiça esportiva italiana que poderia continuar ao longo do tempo. Apesar da importante penalidade, chegamos a este ponto que nos permite planejar para o futuro sem dúvidas ou novas penalidades. E sobre o facto de a vontade declarada de reavaliar a sua participação no projecto da Superliga poder ajudar na negociação com a UEFA, Scanavino comentou: “As coisas não têm nada a ver. Por um lado, há o projecto da Superliga que, como refere o comunicado de imprensa, enviamos uma carta ao Real e ao Barcelona para iniciar uma discussão que pode levar à saída do projeto e, por outro lado, a UEFA tem uma investigação em andamento e ainda não concluída, portanto não temos elementos para poder falar.

7 de junho de 2023 (Mudança de 7 de junho de 2023 | 14h28)

