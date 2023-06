MotoGP na TV8 hoje, GP da Itália 2023: programação não criptografada, programa, corrida ao vivo e adiada

fim de semana Mugello ele vem sozinho Apogeu. Hoje a incrível Trilha da Toscana será palco de Grande Prêmio da Itália Pela trigésima terceira vez. No passado, o hipódromo construído no município de Scarperia e San Piero recebia encontros apenas ocasionalmente. No entanto, tornou-se estágio único Começando de 90.

Transmissão ao vivo de corridas de aquecimento e motocross às ​​9h45 e às 14h

Curioso calendário 2023 faz com que o evento do nosso país represente Recuperação Após três pausas no fim de semana. Portanto, será o primeiro Grande Prêmio desde 14 de maio, Marco Day Besiki triunfou na França. Até agora, quatro das cinco declarações foram o monopólio de centauros italianos, já que o jovem de Rimini, de 24 anos, já havia passado pela bandeira quadriculada também na Argentina. Em vez disso, Francesco conseguiu os outros dois sucessos bagnaiadominante na Península Ibérica (Portugal, Espanha).

Também precisamos estar atentos moto 2onde está tony arbolino Ele já venceu duas vezes e lidera a classificação geral com Ben 25 Um ponto à frente de Pedro Acosta, no início da temporada um grande favorito ao título mundial na categoria cadete, mas atualmente está perseguindo o jovem de 22 anos da Lombardia. O que vai acontecer hoje no Grande Prêmio deItália? Para saber, você precisa estar no site ou segui-lo na TV. como?

Ranking Mundial de Motos 2023: Bagnaia na liderança, Bezzecchi volta a -1!

Ver mais

GP Itália 2023 MOTOGP NA TV

TV grátis grátis O canal limpo TV8 (125 da Sky e 8 da Digital Terrestre) será transmitido livre e em diretoCorridas de Mugello. Este GP é, na verdade, o segundo cuja cobertura será oferecida ao longo de 2023 viva livre.

Televisão paga canal temático Sky Sports Moto GB (208) ele vai enviar transmissão ao vivo completa todos uma corrida Grande Prêmio da Itália. As corridas de MotoGP e Moto3 também serão exibidas no canal público de esportes Sky Sports One (201).

fluxo – Todo o evento da Toscana pode ser acompanhado ao vivo no PC, tablet e smartphone através do aplicativo céu vai (Reservado exclusivamente para assinantes Sky). Também será possível ver o agendamento no serviço de streaming sob demanda agora. Por fim, não podemos esquecer que a cobertura ao vivo das corridas estará disponível no site TV8.it.

vida vida – A OA Sport trará para você a transcrição completa ao vivo de todas as rodadas do Grande Prêmio da Itália, desde o primeiro treino livre até a bandeira quadriculada da corrida de cada classe.

TV8 é gratuito para assistir

Programação domingo, 11 de junho

11h00, Moto3, GRAND PRIX – Transmissão ao vivo

12h15, Moto2, GRANDE PRÊMIO – Transmissão ao vivo

14h00 MotoGP, GRAND PRIX – Transmissão ao vivo

AO VIVO SKY SPORT MOTOGP

09h45, MotoGP, aquecimento

11h00, Moto3, Grande Prêmio

12h15, Moto2, Grande Prêmio

14h00 Grande Prémio de Autódromos

Copiar SKY SPORT MOTOGP

réplica de corrida moto gp: 18h00, 20h00, 22h00, 00h00, 01h15

réplica de corrida moto 2A partir da noite entre domingo e segunda-feira

réplica de corrida moto 3: 0,30

Os replays de cada aula continuarão a se repetir a partir de segunda-feira, dia 19, e nos dias seguintes.

Foto: MotoGPpress.com