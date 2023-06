Mercado de transferências, é duelo entre Roma e Milan pela joia belga

Após o final da temporada Milão E Roma Já é hora de pensar no mercado. Rossoneri voltará a partir de Stefano Piolimas não está mais na gestão Paolo Maldini e Frederic Massara. Os Giallorossi poderão, ao contrário, contar, salvo surpresas de última hora, com uma contribuição José Mourinho. O técnico português já está disposto a dar uma mão importante na tentativa de convencer os jogadores a virem para a capital.

Milan e Roma, o objetivo de Tielemans

Parece que ambas as empresas, por enquanto, também estão dispostas a fazê-lo Competição de Mercado Porque eles realmente têm um objetivo comum. Ambas as equipes já estão interessadas Yuri Telemansum ótimo meio-campista belga sob a capitania Cidade de Leicesterapenas rebaixado da Premier League para o Championship.

O jogador pode representar um Excelente compra Tanto para Milão como para Roma, dada a necessidade Fortalecendo a rosa Em todos os departamentos, principalmente no meio-campo, para ser mais competitivo e disputar mais competições. Milan vai continuar na Liga dos Campeões, Roma vai voltar liga europeia.

Tielemans, Milan Chance

Pioli pediu ao Milan novas contratações para ampliar o elenco e no meio-campo precisamos muito de alguém de qualidade e quantidade, também devido a uma longa lesão. Ismail bin Nasser. O contrato de Tieleman com o Leicester é Expira em 30 de junhoEntão, seria uma excelente oportunidade para parâmetro zero.

O belga pode fazer tanto dentro de casa quanto meio-campista, e assim também ajuda o atacante central. para calciomercato.como AC Milan estará à frente de Tielemans, que prefere chegar AC Milão Também pela possibilidade de recurso imediato contra Liga dos Campeões.

Tielemans, movimento Giallorossi

No entanto, há Mourinho que sempre teve algum sucesso em convencer os jogadores a virem para as suas equipas. Muito O especial Ele se moverá em primeira pessoa, porque ele realmente o fará fazer uma ligação Tielemans para tentar trazê-lo para Roma, talvez em vez Georginho Wijnaldum.

Como mencionei calciomercato.como jogador vai querer assinar de Cinco milhões por ano. Um número que pode, no entanto, ser problemático para i Gilorossique se deve a Acordo de Liquidação com a UEFA Ele terá que fazer um ganho de capital de 30 milhões até o final do mês para evitar pesadas penalidades.