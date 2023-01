Mourinho após Roma Genoa na Copa da Itália

José Mourinho parece satisfeito com a sua equipa da Roma na taça, e consegue produzir muito mesmo sem os grandes nomes, ainda que a diferença seja Paulo Dybala. Assim, os Giallorossi chegam às quartas de final da Coppa Itália, onde perseguem a décima copa. Mas Mourinho, nunca clichê, começa com um olhar superficial: “Os ciganos sempre dão o melhor de si e eu aprendi desde criança, mesmo que faça 60 anos em breve, que quando você dá o seu melhor, você tem a consciência tranquila e não t.” Você deve exigir mais de si mesmo. Aí acontece de você jogar bem ou não muito bem, mas quando um jogador dá tudo de si, para mim tudo bem. Por isso peço desculpas por ter vaiado Zaniolo. Tenho a sua historinha e peço uma coisa aos torcedores: por favor, não zoem dos nossos jogadores, eles dão tudo e mais um pouco”. do segundo tempo, talvez eu pudesse deixar entrar um pequenino jogador, mas quis. Estou fazendo de tudo para não passar da hora devido aos muitos compromissos. So Paulo cuidou disso: “Ele é um daqueles jogadores que fazem grandes treinadores. Jogámos bastante bem, e os três atrás de nós deram-nos muita segurança, mas o Paulo é outra coisa, tem um cheiro diferente.” “Temos tudo para ir à Liga dos Campeões”, disse Bento. O que diz Mourinho? “O treinador é o treinador, não me parece que o treinador deva comentar as palavras do treinador. Concordo ou não, não devo comentar isso publicamente.”