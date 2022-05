Giro d’Italia 2022 Stage Two: Faixa, programação de TV, favoritos – esportes – outros esportes

Budapeste, 6 de maio de 2022 – após a vitória de Mathieu Van der Boyle no O primeiro passo de Visegrado, e Giro d’Itália 2022 Regressa à capital húngara com cronómetro na cidade A Budapeste 9,2 quilômetros. Uma pista simplificada e plana é adequada para profissionais de tempo e pode haver primeiras lacunas em geral, mas cuidado com a subida final.

fase de contra-relógio Uma pequena cidade em estradas largas e bem pavimentadas que ligam Best Buda. Começa na Praça dos Heróis para seguir em direção ao Danúbio que separa as duas almas da cidade, depois uma série de curvas antes de chegar ao Rio Longo para o Parlamento e voltar para a linha de chegada da margem paralela. Algumas voltas U para prestar atenção, mas a diferença pode ser a subida do último quilômetro com rasgos nos paralelepípedos no máximo 14% e a final com gradientes de 4%.

A fase de teste é de curta duração e especialistas serão preferidos. Cuidado com o holandês Tom Dumoulin Jumbo Visma, sem esquecer o camarada Tobias vos E os portugueses dos Emirados João Almeida. Entre os italianos Matteo pode se destacar equilibrado Da troca de bicicletas.

O primeiro corredor começará às 14h00, e a camisa rosa estará na corrida às 16h58. A viagem dura cerca de 12 minutos com uma média estimada de 48 horas. Transmissão ao vivo no Eurosport 1, Sky Channel 210 a partir das 13h50. Eles transmitem no Eurosport Player, Discovery Plus e Dazn. Transmissão ao vivo a partir das 13h15 no Raisport Hd, passe no Rai Due a partir das 14h00. Transmissão ao vivo no Raiplay.

