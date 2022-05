Russell é o mais rápido, à frente de Leclerc. Acidente para Sainz, Ferrari danificado – Corriere.it

a partir de Danielle desaparece

A Mercedes competitiva é revisada graças a atualizações, Verstappen para devido a problemas técnicos. Mais um acidente para o espanhol da Ferrari

A terceira roda aparece entre Ferrari e Red Bull. A Mercedes, revitalizada pelas atualizações apresentadas no GP de Miami, e pilotada pelo jovem George Russel. O inglês terminou em primeiro na sexta-feira, confirmando as boas impressões que conquistou pela segunda vez no seu primeiro treino livre. Não é apenas uma questão de atualizações técnicas, na verdade, a Mercedes tem um desempenho melhor no calor porque conseguiu aumentar a temperatura dos pneus.

É muito cedo para entender os verdadeiros valores de uma forma inédita, exigente e sem vontade de perdoar erros: saberemos mais nos playoffs (sábado, 7 de maio, Aqui para ver os tempos na TV). Charles Leclerc, tendo instalado o novo motor – segundo da temporada – seguiu na esteira de Russell, com um décimo de atraso. O piloto da Ferrari terminou em terceiro, à frente de Sergio Perez. Charles era habilidoso em não correr riscos, tinha espaço para melhorar a volta voadora e também se saiu muito bem na simulação de corrida.

Outro Red Bull, o campeão mundial Max Verstappen, foi chamado de volta ao pit com fumaça nos freios. A equipe azul revive o pesadelo da confiabilidade, que pagou a um preço muito alto com duas desistências: no Bahrein e na Austrália. O holandês também reclamou de problemas de direção, a ponto de não conseguir nem dar meia-volta. Antes disso, a mecânica substituiu a caixa de câmbio.

Se a Ferrari olhava para o copo meio cheio de Charles, Sainz tinha um buraco. O espanhol caiu novamente, danificando o carro cerca de vinte minutos de sessão: ele perdeu a traseira na curva 14 e ricocheteou nas barreiras na segunda sessão de treinos livres (a primeira vez que ele destruiu os pneus com a curva). O resultado: o carro é danificado na suspensão, no spoiler traseiro, a lista de danos começa a aumentar de forma alarmante. Ele está passando por um momento muito difícil: dois zeros consecutivos, Em Melbourne, ele saiu por causa de seu erroE Em Imola, Daniel Ricciardo ficou chocado no início. Mas antes, na qualificação de sexta-feira para a corrida de Sprint, ele havia segurado sua vida sozinho com outro acidente. READ 1-0 e rebaixamento esportivo para amarelo e azul

Finalmente, ‘Guerra dos Brincos’: A FIA impôs um aperto nos piercings e jóias – uma proibição de uso durante a condução, em nome da segurança – Hamilton protestou (pela quarta vez), explicando que “alguns piercings não podem ser removidos da noite para o dia”. Para duas corridas ele vai correr com uma licença especial.

Miami se transformou em um círculo caótico, com suas paredes e congestionamentos, um pouco parecido com uma avó. Safety cars e bandeiras vermelhas podem abalar as qualificações e corridas levando a corridas loucas e inesperadas, o exemplo no alvoroço é Valtteri Bottas que teve que pular sua segunda sessão de treinos livres depois de bater a Alfa. Atrás dos grandes jogadores, você joga blackjack: a quinta vez de Alonso contra Norris e Gasly. Em seguida, Zhou (Alfa), Ocon (Alpine) e Magnussen (Alfa) para completar os dez primeiros.

Treino livre 1, Leclerc o mais rápido A Ferrari começou bem em Miami. Charles Leclerc assinou o melhor tempo no primeiro treino livre, com um tempo de 1m31,098s à frente de Russell e Verstappen. Com Perez em quarto lugar, à frente de Sainz. A surpresa é ver uma Mercedes nos andares superiores: trouxe muitas atualizações dem Brackley Para corrigir a máquina “errada”. Devemos entender se o inglês é apenas uma façanha ou algo mais (oitava vez de Hamilton). Porque mais uma vez há todas as condições para um duelo entre Ferrari e Red Bull.

Depois de dias de selfies na praia, jogos de beisebol e visitas ao salão de basquete, a Fórmula 1 dá início ao show em Miami. Inédita, rápida e deixou 5,4 quilômetros ao redor do Hard Rock Stadium onde jogam os Miami Dolphins. entre portas fantasmas lutas reais (FIA Lewis Hamilton contra o furo, Ferrari busca redenção após o deslize de imola. Charles Leclerc entra na pista com um novo motor, é o segundo da temporada (já instalado em Imola no Sainz’s Red): uma nova unidade para pressurizar os cavalos e restaurar o Red Bull, superando em velocidade máxima. É combinado com um novo spoiler traseiro “não carregado” para reduzir o arrasto. É muito cedo para falar em progresso, mas a sensação é que os encarnados podem ser muito competitivos. READ "Muitos clubes vão falhar e o futebol vai doer."

Bottas na parede, perfurando para Sens Há muitas incógnitas, começando com o compromisso. Valtteri Bottas Alfa perdeu na curva 7 (dizem que foi uma das mais difíceis) e acabou na parede. Demorou muito para pegar o carro de volta, e Miami pode ser como Jeddah uma corrida cheia de carros de segurança. Problemas também para Sainz: o espanhol girou na curva 4 e furou um pneu, foi um começo turbulento para Carlos. Mas o ritmo estava lá antes de ele sair do programa.

Testes de Imola do fundo da Ferrari levam à discussão. Mas para a FIA, está tudo bem Cada centímetro da Ferrari é estudado e verificado pelos adversários. Algumas equipes, incluindo a McLaren, prepararam uma carta para ser enviada à FIA pedindo esclarecimentos sobre um fundo de carro específico que Sainz usou nos testes de pneus Pirelli 2023 (dos quais Leclerc também participou), que ocorreu na quarta-feira após o GP de Ímola. De acordo com os regulamentos deste tipo de teste de pneus, você não pode experimentar peças novas, mas apenas componentes já usados ​​nos finais de semana ou em testes em grupo. Não se preocupe dentro da Ferrari, o carro enviado para o circuito de Imola estava totalmente em conformidade com os regulamentos. Maranello disse que esta peça (diferente da peça Leclerc) já foi usada antes. A federação também concordou com a Scuderia.