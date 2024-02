Portugal x Itália Sub-19, possíveis escalações e onde assistir na TV

As duas seleções chegam ao estádio às nove horas da noite para a final da categoria europeia.

Portugal-Itália Sub19 É jogado lá hoje Final do Campeonato Europeu Da categoria. O encontro é às 21h do domingo, 16 de julho de 2023, no Estádio Takali, em Malta, para o ato final do torneio que premiará o vencedor com o cobiçado troféu.

Portugal – Itália U19, Últimos – Um caminho claro para Portugal Que venceu todas as partidas que disputou no torneio, inclusive a partida contra os Azzurrini no grupo (5-1). Nas semifinais venceu muito bem a Noruega e chega à final cheio de energia onde terá que entrar em campo com Je Ribeiro; Márquez, Brás, A. Ribeiro, Esteves; SA, N. Félix, Justo; Bordes, R. Ribeiro, Hugo Félix.

para'Itália O técnico Bollini vem de uma vitória nas semifinais contra a Espanha e pode contar com Mastrantonio no gol. A defesa consiste em Missouri, El Delavalle, Regonesi e Kayode. No meio-campo com Piscelli e Vaticante estará novamente N'Dour, retornando de suspensão. Na frente, espaço para Hassa, Esposito e Vignato.

Possíveis escalações e onde assisti-las na TV – Correspondência entre Portugal E Itália Sub-19 Que acontecerá hoje, domingo, 16 de julho de 2023, às 21h, no Estádio Ta'Qali, em Malta, e os torcedores também poderão assistir pela televisão e transmissão ao vivo. Aliás, os adeptos das duas jovens seleções poderão assistir ao jogo final do Campeonato da Europa na Rai 3 pela televisão. Se preferirmos a transmissão ao vivo também no Rai Play, ela também está disponível em smartphones, tablets e computadores.

“Fanático por TV. Viciado em web. Evangelista de viagens. Empreendedor aspirante. Explorador amador. Escritor.” READ Veneza 3-2 para Roma, crise aberta de Mourinho - Esportes