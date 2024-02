Sofia Gogia foi operada, sofrendo fratura na tíbia e no calcanhar. “Vou acordar de novo dessa vez” – Patinação

Sofia Goggia foi submetida a uma cirurgia “com sucesso” para reduzir uma “fratura articular multipartida deslocada da diáfise da tíbia direita”, e terá de permanecer imóvel durante 40 dias antes de iniciar a parte mais ativa da sua fisioterapia. Vessy fez o anúncio após cair durante treino em Ponte di Lino.

“Outra lesão atrapalha minha busca por participar da nova Copa do Mundo – declarou o azarado herói de Bérgamo antes de entrar na sala de cirurgia – mas Desta vez também poderei me levantar novamente“.

O esquiador de Bérgamo caiu durante o treino desta manhã na pista de Timo, na província de Brescia. O patinador sofreu uma fratura na tíbia e no calcanhar.

Após o acidente, Goggia foi levada de ambulância aérea ao hospital de Milão, onde foi operada à tarde na Clínica la Madonnina.

A operação foi um sucesso total, informou Federese. Uma placa com sete parafusos foi colocada no atleta.

Goggia estava engajada na terceira volta do primeiro dia de treinos na pista Casola Nera, em Pontedilegno, e ao fazer uma curva para a direita, seu esqui direito ficou preso em uma porta, fazendo-a cair.

Segundo testemunhas na encosta de Casola di Pontedilegno, Goggia parecia calmo imediatamente após a queda; As forças de resgate alpinas intervieram imediatamente. Assim que os sapatos foram retirados, Jogia começou a chorar.

“É sempre triste quando um atleta se machuca – disse o presidente do Visi, Flávio Roda -. Sofia, em particular, estava em um momento muito positivo: forte na velocidade e também melhorando no slalom gigante. É uma pena essa lesão Esperamos que seja resolvido “É da melhor forma possível”.

A temporada e a copa estão em perigo



A temporada da Copa do Mundo de Esqui de Sofia Goggia pode ser considerada efetivamente encerrada. Enquanto se aguarda o resultado da operação e um diagnóstico preciso, segundo protocolos médicos, uma fratura de tíbia e maléolo envolve um procedimento Um hiato de 4 meses: várias semanas de descanso e depois mais semanas de reabilitação. Portanto, é improvável que o esquiador italiano consiga manter o título de campeão nas pistas.

Restam quatro corridas até o final da temporada, incluindo a final em Saalbach, no dia 24 de março, cada uma das quais concede 100 pontos ao vencedor, 80 ao segundo e assim por diante nas posições subsequentes. Goggia lidera atualmente a classificação da Copa do Mundo de Freestyle com 350 pontos, apenas 89 pontos atrás de sua concorrente mais próxima, a austríaca Stephanie Fenner, que tem 261 pontos, e atrás dela está a suíça Lara Gut-Bahrami, que tem 209 pontos.

