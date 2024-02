Grande Prémio de Portugal: Bautista faz hat-trick em Portimão e também vence corrida

Álvaro Bautista O hat-trick cai na pista tonificante e após vencer o Corrida do Superbowl Ele também ganha Corrida 2sempre na frente Toprak Rezatlioglu. Uma corrida brutal entre os pilotos, muito acirrada, com ultrapassagens contínuas desde o início da corrida até ao seu final durante vinte voltas. A Ducati do espanhol assume o primeiro lugar na corrida, ultrapassando a Yamaha Turk na curva final com uma ultrapassagem surpreendente pelo lado de fora. Razgatlioglu. Grande evidência de Toprak Rezatlioglu Capaz de expressar uma ótima pilotagem em corridas mistas e superar o Panigale V4 t Do atual campeão mundial, mas a Ducati se estende de uma forma assustadora e não há nada para ninguém. Nada foi feito para efeitos de renúncia de títulos, tudo fica adiado para Jerez No fim do mês. A terceira etapa da plataforma de Michael Rubén Rinaldi O que precede um BMW no Texas Garrett Gerloff E R1 Andrea Locatelli. VI Danilo Petruccieles seguem Iker Licona, Dominic Eggerter E alemão Philip Otel. O hexacampeão mundial fecha o top ten Jonathan Rea Envolvido no outono com Scott Redding E Xavi Verg No início da corrida. décimo segundo Axel Bassani antes Lorenzo Baldassari. Alvaro Bautista lidera a classificação de pilotos com