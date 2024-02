Hóquei: no Campeonato Europeu. Itália, primeiro jogo amargo contra Portugal

Itália

4

Portugal

7

Itália: Sgarria (Gnata), Cinquini, Coco, Malagioli, Ebenezare, Barbieri, Facin, Gavioli, Compagno. Todos: Bertolucci A.

Portugal: Henriques (Edo), H. Magalhães, H. Nunes, Santos, T. Pinto, J. Alves, J. Rodríguez, Soto, Costa. Todos: Garrido.

Árbitros: Diaz e Sanchez (Espanha).

Artilheiros: Magalhães 1'05''; Elvis 7'09'' e 9'42''; Coco 15'48'' e 18'12'' do primeiro tempo. Sotão 15'26''; Gavioli 22'06''; Elvis 23'39''; Malajoli 24:00; Nunes 24'09''; Alves 24'54'' do segundo tempo.

Notas: Sem pacote. Faltas coletivas: 8 Itália, 8 Portugal.

San Sadurni d'Annoia (Espanha) – O 55º Campeonato Europeu de Hóquei Sênior, na quente Catalunha, começa para a Itália com uma derrota para Portugal por 7-4 (3-2 no primeiro tempo). O Lusitani está sempre na frente, mas os Azzurri nunca desistem. Bertolucci coloca Sgarria entre as duas listas, com Gnata em segundo lugar. Zampolli e Antonioni nas arquibancadas. Foi um início muito difícil para os azzurri, que perdiam por 3 a 0 aos nove minutos: Magalhães abriu a vantagem logo no primeiro minuto, aumentou a vantagem aos 7 minutos e Alves repetiu o pênalti dois minutos depois. Aos 12 minutos, Bertolucci pediu tempo e a Itália ficou para trás graças a Giulio Coco, que reabriu a partida com dois gols brilhantes aos 15 e 18 minutos. Chegámos ao final da primeira parte com Portugal a liderar por pouco. O primeiro tempo do segundo tempo transcorreu sem gols, mas não faltou trabalho dos goleiros. Aos 15 minutos, Soto amplia para Portugal, mas a Itália não desiste: aos 22, Gavioli traz de volta os azzurri; Mas no final, a precisão portuguesa na frente da baliza faz a diferença. Aos 23 minutos, Alves marcou; Aos 24 minutos, último lançamento de Malagoli mas Nunes responde aos 9″ e Alves novamente aos 50″. Penalty 7-4 para uma Itália muito teimosa.

E no resto das partidas do primeiro dia. Grupo A: Suíça-Inglaterra 4-0, Alemanha-Andorra 2-6. Dia 2 Hoje: Andorra – Suíça, Inglaterra – Alemanha (Grupo A); Espanha-Portugal (18h30), Itália-França (21h) B. Todas as partidas são visíveis ao vivo em europe.worldskate.tv.

