Ronaldo da Liga Saudita lidera Al-Nasr: Al-Wahda Ko

Meca (Arábia Saudita) – Cristiano Ronaldo O protagonista ainda está com a camisa Vitória: No Dia treze de Liga Profissional SauditaO campeão português lidera a equipa amarela que prevalece 3-1 há chanceUnidade. para’antigo real Madrid E a Juve Ele marca o terceiro gol (o décimo segundo em 13 partidas que disputou), depois dos gols certeiros que marcouantigo Internacional e Manchester United Teles E rede Al-Omari Com a ajuda de um velho conhecido nerazzurri Marcelo Brozovic. Mas o gol do time da casa não foi suficiente Anselmo. para’Vitória Assim, alcançou um valioso sucesso externo, graças ao qual alcançou 31 pontos, 4 pontos atrás dos líderes lua crescente para Milinkovic-Savic E Coulibaly.

O acordo está desacelerando: apenas 0-0 para Gerrard

erro parao acordo: Solteiro 0-0 Para uma equipe Steven Gerrard há chanceAl-Fayhaa Assim, não conseguiram chegar ao sexto lugar na classificação, que a dupla detém Conquista E a União. Bem, em vez dissoSulco Que transcende, dentro de paredes amigas,Al-Hazm com placar de 2-1: Os gols duplos decidem a partida Tawamba.

