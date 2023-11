Previsão, possíveis escalações e como assisti-las na TV e ao vivo

A partida será disputada pela décima segunda rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Franchi, em Florença. florentino E Bolonha. Ambas as equipas têm apresentado um desempenho muito bom nesta temporada, mesmo que os donos da casa venham de um momento negativo. As equipes estão divididas por apenas um ponto e travam uma batalha acirrada pela qualificação europeia.

Fiorentina – Bolonha, domingo, 12 de novembro de 2023 (15h)

lá florentino Começou a nova temporada com o objetivo de lutar pela Europa. O Viola terminou em oitavo, mas participará da próxima liga conferência após a exclusão da Juventus. um time italiano Vem de um momento negativo com três derrotas consecutivas que o fizeram perder posições. A equipe ocupa agora a oitava posição com 17 pontos, um ponto a menos que o sexto colocado, que garante a classificação para a Europa. Na última rodada, a equipe perdeu para a convidada Juventus por 1 a 0.

o Bolonha A nova temporada começa com o mesmo objetivo de sempre: a redenção silenciosa. Os Rossoblu perderam um jogador importante no mercado de transferências, como Arnautovic, mas conseguiram manter Riccardo Orsolini. Ele foi confirmado no banco Thiago Motta. O início do torneio foi certamente bom, somando 18 pontos em onze jogos, dez a mais que a zona de rebaixamento e um merecido sexto lugar na Europa. Na última rodada, a Lazio venceu em casa por 1 a 0.

Como assistir ao jogo na TV e transmissão ao vivo

A partida entre Fiorentina e Bolonha, marcada para começar às 15h, será transmitida ao vivo na TV e via DAZN.

A escalação esperada para a partida entre Fiorentina e Bologna

treinador da Fiorentina, Vicente Italiano, parece querer confirmar o 4-2-3-1 visto nas últimas versões do ano passado. Beltran, preferido a Nzoula, liderará o ataque, e será apoiado no meio-campo ofensivo por Nico Gonzalez, Bonaventura e Ikone. Em vez disso, deveria haver Arthur e Duncan atuando como uma tela na frente da defesa.

treinador de Bolonha, Thiago MottaEle deverá entrar em campo com o 4-2-3-1. Zirkzee será o centroavante, com Orsolini, Ferguson e Sailemakers apoiando o meio-campo ofensivo. Em vez disso, Aebischer e Remo Freuler deveriam atuar como telas.

Fiorentina (4-2-3-1): Terraciano. Parisi, Milinkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Artur; Iconi, Bonaventura, González; Beltrán.

Bolonha (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Calafiore, Lycogiannis; FREULER, Aebischer. Orsolini, Ferguson, Seamakers; Zarkazi.

Previsões Fiorentina – Bolonha

Em Franchi, em Florença, se enfrentarão duas equipes que sonham com a Europa, visando assim somar pontos nesta partida.

Por que se preocupar? prediçãoNa nossa opinião, a Fiorentina terá como objetivo acabar com a série de três derrotas consecutivas. É por isso que nosso conselho é focar em 1x marcador (Melhores odds 1,28 no GoldBet). Em vez disso, esperamos um jogo com muitos golos e por isso recomendamos Mais de 2,5 pontos (Melhores probabilidades de 1,80 na melhor das hipóteses). Além disso, também recomendamos Pontuação do gol (As melhores probabilidades são 1,65 no sisal).