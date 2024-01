Mercado de transferências ao vivo, acompanhe todas as negociações de hoje ao vivo

17h29

O agente do Napoli, Zerbin, fala

Zerbin atualmente permanece em Nápoles. O extremo saiu com a equipa para participar na Supertaça, mesmo que o seu futuro permanecesse em jogo como revelou o seu agente, Giulio Marinelli, que falou no programa Kiss Kiss Napoli: “Se os Azzurri comprarem um jogador para a sua função então também podemos pedir para encontrar mais espaço em outro lugar, depende.” Demais para o mercado.”

17h22

“Zanoli alla Salernitana”, acabou

Alessandro Zanoli será titular novamente pela Salernitana. O iminente anúncio oficial foi feito pelo presidente Danilo Ervolino, que falou no programa Kiss Kiss Napoli: “Zanoli deve assinar nestas horas. Encontramos o acordo”.

16h55

Akaidin em Panathinaikos

O Panathinaikos de Fatih Terim emprestou Samit Akaydin do Fenerbahçe.

16h40

Udinese, Di Leyva chega oficialmente

Vicanenzo Di Leva é o novo jogador da Udinese. O lote de 2005 vem da empresa holandesa Telstar.

16h25

Lecce, Beirute na cidade

De manhã, compre novo Lichia Santiago Beirute Ele chegou na Itália. O invasor vem de Kowloon e é a última descoberta de Pantaleo Corvino.

16h10

Sampdoria, primeiro contrato profissional de Ntanda

Samuel Ntanda Assinou seu primeiro contrato profissional com Sampdória. O atacante de 18 anos disputou três jogos no campeonato nesta temporada: está vinculado ao Balochirati até 2026.

15h55

Diretor esportivo do Borussia Dortmund: “Sancho? É improvável que fique”

Na aula Sancho Eu também intervi Kehl, diretor esportivo do Borussia Dortmund Para Sky Sports DE: “Realisticamente, as chances de Sancho jogar novamente pelo Borussia Dortmund na próxima temporada não são muito altas.”

15h40

Dez Bruxa ataca Sancho novamente

“Sancho terá que pedir desculpas para poder voltar ao Manchester United e eu já disse isso. Jadon sabe o que tem que fazer, já deixamos claro na época. Pode-se dizer que sua passagem aqui não foi bem sucedida. ” “Não é uma questão de disciplina, mas de simples comportamento.”Foi assim que Ten Hag, treinador do Manchester United, falou à Sky Sports sobre a situação de Sancho, que saiu emprestado ao Borussia Dortmund.

15h25

Nova contratação da Roma

A Roma anunciou oficialmente a chegada de Mohamed Sek. O jogador nascido em 2006 foi contratado pelo Pro Vercelli e irá ingressar no Primavera.

15h10

Gênova e Blasquez: “Mesmo que o vendamos, é para melhorar”

Na coletiva de imprensa, o CEO do Gênova, Andres Blaques, falou sobre o mercado de transferências: “Sempre disse que se vendermos um jogador será para melhorar a equipa de qualquer maneira. O nosso caminho abrange vários anos, começámos agora e estamos a construir. anos.”

14h55

Juve e Allegri estão no mercado

Leia aqui as palavras do treinador da Juventus.

14h40

Empoli e Nicola são os primeiros no banco

Davide Nicola está perto de se tornar o novo treinador do Empoli no lugar de Andreazzoli.

14h25

Milão, Miranda Promessa

Leia aqui as últimas notícias sobre o interesse do Milan por Juan Miranda.

14h10

Roma, interesse em Viena

O Flamengo estaria interessado no extremo da Roma, atualmente emprestado ao Sassuolo. O processo dos brasileiros será permanente, fórmula que os Giallorossi apreciam.

13h50

Empoli, Reflexões sobre Andreazzoli

Após a derrota para o Verona, a direção do Empoli estuda a possibilidade de mudar de treinador pela segunda vez.

13h35

Lecce, Pierotti chegou para visitas

O atacante argentino, do Colón, chegou à cidade para visitar e assinar pelos Giallorossi.

13h20

Nápoles e Traoré agendaram consultas médicas

Leia aqui quando o meio-campista fará os exames médicos.

12h50

Roma, por que Cherubini não vai para a Juve?

Luigi Cherubini Ele tem 20 anos hoje. E consegue isso no dia em que são conhecidos os reais motivos pelos quais o menino não vai para a Juventus. Uma pancada no joelho revela uma realidade um pouco mais complexa, daí a necessidade de uma cirurgia.

Não há transferência, pelo menos nesta janela de transferências, Para a Juve. Há um problema: o contrato de Cherubini está prestes a expirar. Nada mal, a Roma ainda dará todo o apoio possível ao menino que cresceu no setor juvenil e, portanto, O contrato será renovado.

12h37

Torino, Radonjic entre Monza e a Liga Americana

A situação de Nemanja em Turim deve ser monitorada Radonich (27). Apesar das palavras de Ivan Jurek (48), o craque sérvio continua no mercado e no centro do processo com o Monza. Acontece que os clubes da Major League Soccer também estão com ele.

12h27

Gênova, ideia Pellegri: possível retorno

Gênova, fortalecendo o ataque: Nas últimas horas, Alberto Gilardino (41 anos) confirmou seu interesse em Pietro Pellegri (22 anos). Para o jogador de Turim, que cresceu nas camadas jovens do Génova, é claro que o regresso será uma reviravolta, já que protagonizou a Liga Italiana com a camisola Rossoblu.

12h16

Napoli, Traoré visita amanhã

Hamed Junior Traoré deve realizar suas consultas médicas com o Napoli amanhã. O meio-campista do Bournemouth está pronto para ser emprestado com possibilidade de compra no final da temporada (mas não obrigatório).

12h09

Frosinone, feito para Zortia. Esperando por Zerbin

Frosinone prepara documentos para Nadir Zortia (24). O jogo contra a Atalanta é na verdade uma oportunidade para marcar a transferência do flexível extremo para o Estádio Eusébio Por Francisco (54). Porém, ainda precisamos ter paciência com Alessio Zerbin (24). O atacante quer voltar ao Ciucária, mas está no elenco da Supercopa do Napoli. Seu objetivo é sair da Campânia para ter mais espaços nesta segunda parte da temporada.

11:57

Verona, trabalha para Tavsan

A revolução continua em Verona. Com o escocês Josh Doig (21) Noivado com o Olympique de Marselha (Hellas recebe cerca de seis milhões de euros), e os venezianos continuam a trabalhar na antecipação da chegada do avançado Elias. Tavsan (22) O que ele prometeu no próximo verão, enquanto estava no Milan Durek (33) O duelo acontece sempre entre Gênova e Monza.

11h41

Salernitana, um novo nome no meio-campo

Depois de Tomás Básico (27), emprestado pela Lazio, Salernitana procura outro meio-campista e entre os nomes de maior destaque certamente está o sueco de origem iraniana. Daliho Irãodust (25). Os campanianos pretendem comprá-lo por cerca de € 100.000, mais outros bônus, e uma resposta final é esperada de Groningen hoje.

11h26

Juventus Henderson está pronta

Henderson Na Juventus, ele está atualmente em espera. Giuntoli tem o ex-capitão do Liverpool nas mãos: 2 milhões até junho, mas o acordo continua congelado no momento. As avaliações estão em andamento pela empresa. (notícia completa aqui)

11h15

Cagliari, todo mundo é obcecado por Prati

Matteo Prati Ele é uma das descobertas da Liga Italiana. É um jogador muito regular no Cagliari de Ranieri, respeitado por Spalletti e já no mercado de transferências. Na Itália, muitas pessoas gostam dele (Inter e Juventus estão na liderança), na Premier League inglesa, alguns clubes enviaram observadores para vê-lo ao vivo e parece que até na Alemanha seu nome apareceu em algumas mesas importantes. (notícia completa aqui)

11:03

Napoli tem muitas ideias para o meio-campo

Além de Traoré e enquanto espera por Barack, o Napoli procura outro meio-campista: o titular Soumare (24), mais parecido com Anguissa, é uma negociação complexa para um jogador radicado no Sevilla, mas propriedade do Leicester City; Agora ainda há Mangala (25) de Nottingham e Lukic (27) que estão entediados no Fulham e querem voltar à Itália para desfrutar de sentimentos mais vivos. O acordo de Samardzic fracassa.

10:58

Chelsea está à procura de um atacante saudita

Nomes surpreendentes para o ataque do Chelsea. Roberto Firmino e Karim Benzema. Ambos os jogadores de ataque, ex-jogadores do Liverpool e do Real Madrid, jogam na Liga Profissional Saudita, mas ficariam felizes em retornar à Europa. Ele é quem escreve Telégrafo.

10h45

Fiorentina vence Brecalo

A Fiorentina tenta vender o Brecalo. A possibilidade de regressar à sua terra natal, ao Dínamo Zagreb, foi suspensa. Existe uma hipótese Salernitana

10h35

Juve, Henderson está pronto

Giuntoli está com o ex-capitão do Liverpool em seu poder, mas o negócio continua congelado. O inglês receberá 2 milhões até junho

10h25

Bayern de Munique e Eberl é o novo diretor esportivo

Conforme anunciado pela edição alemã da Sky, Max Eberl será o novo diretor esportivo do Bayern de Munique

10h15

Frosinone trabalha para Zortea e Zerbin

Frosinone está em contato com a Atalanta a respeito da transferência de Zortia. Ciociaria também quer o retorno de Zerbin, mas no momento o jogador está ocupado com o Napoli na Supercopa.

10h05

Cagliari pressiona Verdi

O Cagliari está perto de formalizar a contratação de Verdi. O ex-jogador da Roma disse sim à Sardenha e aguarda luz verde para se mudar para o Estádio Ranieri

9:55

Salernitana em Erandast e Mager

Salernitana pretende consolidar-se no mercado: depois de Basic, Sabatini identificou Iran Dust de Groningen e Mager de Cremonese

9h45

Napoli discute com a Fiorentina sobre Barak

A Supertaça será uma oportunidade para Napoli e Fiorentina falarem sobre o mercado de transferências. Traore chega, enquanto Nong está na lista. Leia tudo

9:35

Fiorentina prepara o ataque para Vargas

A Fiorentina está pronta para formalizar a primeira oferta por Vargas do Augsburg. Viola colocará 5 milhões na mesa que podem facilmente chegar a 8 milhões graças aos bônus.

9h25

Napoli, mercado de transferências do Professor Aurélio

Concentre-se na situação em Nápoles em relação às transferências. Leia tudo

9h15

Lazio, pendente de assinatura

Na Lazio, a questão da renovação do contrato de Felipe Anderson continua sendo o centro das atenções. Leia tudo

9:05

Cherubini permanece em Roma

A transferência de Cherubini da Roma para a Juventus não ocorreu por motivos pessoais. É possível que o clube esclareça o assunto. Leia tudo

9:00

Djaló, histórico da chegada do zagueiro português à Juventus

ponto sobre Juve Com uma história de fundo: Galo Tive que esperar para descer em Turim (Imagem: Divulgação)Leis todos).

Roma