Napoli nega, a verdade de Osimhen é chocante | Os agentes negam tudo

Não parece haver paz na casa de Nápoles. Chega uma nova negação que corre o risco de perturbar todos os equilíbrios.

A vitória do Napoli na Liga dos Campeões certamente acalmará os animais, depois de semanas tensas. Porém, pensar que o pior já passou e que Garcia finalmente voltou a comandar a equipe é mais ou menos Talvez um pouco otimista demais como previsão.

As palavras que Aurelio De Laurentiis usa são muito poderosas Ele não confiava nele publicamente há algumas semanas. Se acrescentarmos a isto o facto de o Presidente de Nápoles não se ter preocupado em esconder-se dos meios de comunicação social quando decidiu fazê-lo Ligue para Antonio Conte Para lhe oferecer uma vaga no clube, é difícil acreditar que Garcia tenha recuperado repentinamente a confiança do meio ambiente.

Por outro lado, o próprio treinador francês percebe que ainda tem a direção técnica do clube Porque Conte rejeitou a oferta Que lhe veio do dono de Nápoles.

Sem esquecer que ainda existe o caso Osimhen, Cujas relações com o clube, após o episódio desagradável em que foi protagonista no TikTok, parecem ter-se deteriorado quase completamente.

Ainda não há acordo sobre a renovação de Osimhen

De Laurentiis também confirmou isso na última conferência, explicando que o clube e a delegação que acompanha o jogador Eles agora estão perto de concordar em renová-lo. Quando este último mudou repentinamente de ideia.

Porém, o próprio dono do Napoli disse estar confiante nesse sentido, e também deu a entender que em breve haverá uma reunião para tentar novamente. O problema é que esta hipótese foi negada nos últimos dias por Gianluca Di Marzio especialista em mercado de transferências da Sky Que raramente recebe notícias erradas.

Emocionantemente, Di Marzio nega De Laurentiis

Na verdade, Di Marzio escreveu em seu site: “No que diz respeito a Osimhen, ainda não há reuniões agendadas, apesar da declaração do Napoli nos últimos dias de que haverá uma data em breve. Os acordos para renovar o contrato do nigeriano ainda não foram alcançados pela delegação que o acompanha. “Eles estão negando que tenha havido uma mudança de opinião por parte de Osimhen.”

Na verdade nada, mas o verdadeiro problema são as pessoas próximas ao jogador de futebol Eles implicitamente chamaram o dono do Napoli de mentirosoEle negou que tenha havido mudança de opinião de que De Laurentiis falou na coletiva de imprensa. Mais uma polêmica interna que a Azzurri não precisava.