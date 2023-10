Locarno Boxing Club, em Portugal ao lado da “alma” de Cuba

Uma viagem positiva a Portugal – pelo conteúdo técnico e competitivo dos combates – para os jovens boxeadores do Locarno Boxing Club (BCL). Em Lisboa, no início de Outubro, participámos no “Spirit of Boxing”, um torneio internacional que contou com a entrada em ringue de atletas de Espanha, Cuba, Inglaterra, Irlanda, Canadá, Cabo Verde e dos anfitriões portugueses (num total de cerca de 140 boxeadores (incluindo 14 a 30 anos). Nesta importante fase, a equipa de Américo Fernandez conseguiu não só defender-se com honra, mas também alcançar resultados impressionantes. Seis dos porta-bandeiras da Federação Al-Madina foram selecionados para esta rica experiência desportiva (que é importante para elevar ainda mais o seu nível), cinco que se classificaram para as fases finais e três que alcançaram a vitória. Num torneio dominado (e não poderia ser de outra forma) pela famosa escola cubana (que parecia ser de outro planeta), Samuel Tandini, Davide Meta, Imbert Aydin, Tariq Cihic, Loris Vona e Šekic Nemanja (os dois últimos atletas) . Emprestados pelo Crossboxing Baden) se enfrentaram entre as dezesseis cordas do ringue, encontraram adversários qualitativamente bem preparados, completos, imbuídos de saudável emoção e partiram em busca da classificação para as Olimpíadas de Paris, expressão do boxe técnico e acima de tudo velocidade. O árduo trabalho preparatório (realizado em condições certamente não ideais, dado o estado do ginásio de Moretina) dos jovens porta-estandartes do BCL continua a dar frutos. Um percurso cheio de desafios que o presidente do clube desportivo, Américo Fernández, considera certamente positivo: “Os rapazes comportaram-se muito bem, ainda que não negue que o resultado final poderia ter sido um pouco melhor. No entanto, para estes jogadores seleccionados, esta foi a sua primeira aparição no cenário internacional e as emoções tiveram claramente um certo impacto em alguns dos jogos. “Eles lutaram contra adversários muito astutos e até terminaram em segundo lugar entre os países depois de Cuba, uma seleção com uma longa e inatingível tradição.” É o país com o maior número de pódios per capita, apesar de os atletas cubanos terem boicotado dois torneios.Duas Olimpíadas: Los Angeles 84 e Seul 1988.

Campeonatos Nacionais de Elite, em busca do troféu que ainda falta

Desta estimulante aventura em Portugal, os boxeadores do BCL regressam motivados e prontos para os desafios que se avizinham. Partindo da linha de chegada ao virar da esquina, o Campeonato Nacional de Elite acontecerá em Thun (fases preliminares) e no Bayern (18 a 19 de novembro, finais). Para esta ocasião, o representante de Locarno deverá ser composto por Samuel Tanadini, Flavio Meta e outros dois boxeadores que ainda estão em fase de avaliação. objetivo? “Traga pelo menos uma xícara para Locarno. No nosso show, nunca conseguimos ganhar um título neste evento. É hora de dissipar os tabus e não voltar de luvas vazias. Trabalharemos muito para atingir esse objetivo”, admite Fernandez. Ele e sua comitiva de treinadores e treinadores esperam que o jejum termine após as múltiplas vitórias alcançadas em competições nacionais e internacionais de boxe.