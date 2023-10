Conferência Bagnaia MotoGP Tailândia | Gazeta

A etapa final da penúltima trilogia da temporada de MotoGP, com os pilotos ocupados no Circuito Chang para o Grande Prémio da Tailândia. Quando definido Buriramúltimo quarto da Copa do Mundo, chega com Pico bagnaya Líder do Campeonato Mundial de Pilotos com 27 pontos Da margem para cima George Martin: O desafio entre os dois pilotos da Ducati, o desafio da equipa oficial e da equipa Pramac, recomeça. “Sempre fui rápido nesta pista, há trechos de frenagem fortes e me sinto bem com isso – diz Picot -. É uma pista que vai me ajudar mais do que em Phillip Island, mas outros também podem gostar: primeiro No entanto, teremos que nos reunir mais no primeiro trimestre.”

Sem relaxamento – A luta pelo Campeonato do Mundo chega ao cerne da questão, mas Bagnaia, a 4 GPs do fim, não tem intenção de assumir a gestão: "Não dá para parar de pensar no campeonato e terei que continuar: definitivamente não é o hora de nos acalmar, talvez só possamos fazer isso." Depois do Catar (o penúltimo Grande Prêmio do Campeonato Mundial, ed.), há 37 pontos em disputa neste fim de semana, é Cedo para fazer as contasÉ possível que o desafio em Valência seja decidido na última corrida, mas é verdade que pode terminar antes disso. Basicamente, uma vantagem de 27 pontos não é suficiente para manter a calma e relaxar."