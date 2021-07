“Sonho de um casal com Dzeko”

Fabio Massimo Splendor, do Corriere dello Sport, falou aos microfones da TV CMIT sobre a situação em que Mauro Icardi poderia retornar à Itália. A chegada a Roma é possível

Mauro Icardi Ainda fortemente associado a liga. A última proposta leva o argentino a Roma. Fale com CMIT TV, Fabio Massimo magnificência Do Corriere dello Sport, fale sobre esta possibilidade: “Wanda Nara? Certamente, houve situações em que ela esteve muito à frente. Eu não teria absolutamente nenhum problema se Icardi fosse comandado por sua esposa. Sonhei com Dzeko ao lado de um atacante de verdade: ele faria e faria muitos gols.

Nos últimos dias, de fato, houve um paladar de uma possível chegada de Icardi à capital, caso o bósnio se despedisse. Imaginar os dois juntos – dados os importantes salários recebidos – parece complicado, mas o mercado de transferências nos ensina que nada é impossível. Icardi não está exatamente no centro do projeto do PSG e, portanto, estaria pronto para retornar à Itália. Além de Roma, preste atenção no caminho juventus, Principalmente em caso de despedida Cristiano Ronaldo.