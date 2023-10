Bola no buraco Orzy ganha a “pontuação” do golfe.

Miguel Orzi, 19 anos, pai de Modena e mãe espanhola, é uma verdadeira promessa do golfe e em dezembro passado ingressou na seleção italiana. Membro do Modena Golf & Country Club, já conquistou posições importantes em competições internacionais, mas a vitória alcançada há poucos dias no Olgiata Golf Club representa um verdadeiro trampolim. Orzi ficou em primeiro lugar em Roma (a primeira vez para um italiano na história da competição) na segunda etapa da R&A Student Series, que vê competir os melhores jogadores de golfe de universidades de toda a Europa e agora a linha de chegada na Escócia é quase certa. O jovem de 19 anos, natural de Modena, disputou a Unimore, onde estuda engenharia.

Miguel, como você se sente depois dessa vitória?

“Estou muito feliz porque vencer alguns dos melhores jogadores da Europa é muito gratificante depois de todo o esforço que fiz.” Por que as corridas são importantes?

“Em primeiro lugar, é uma competição muito importante porque a R&A (organizadora da competição) é uma associação que juntamente com a Usga organiza o golfe em todo o mundo. É um circuito de quatro competições pela Europa: Espanha, Itália (que ganhei) , “França e Portugal estão em campos de grande prestígio. Só podem participar os melhores golfistas universitários de todo o mundo que não frequentam universidades na América ou no México. É uma competição que vale muito para o mundo.” Mérito. Quem conseguir passar, e eu tenho uma boa chance, irá jogar em St Andrews, onde o golfe foi inventado. “Ele é como um jovem jogador de futebol jogando no Santiago Bernabéu.”

Quantas horas você costuma dedicar ao golfe por semana? “Três dias por semana. Todo fim de semana, sábado e domingo, cerca de sete horas por dia e quarta-feira à tarde. É divertido para mim e também porque tenho muitos amigos neste ambiente.”

É difícil conciliar o golfe com os estudos?

“Não é fácil, escolher um corpo docente muito exigente e ao mesmo tempo jogar em determinados níveis exige um enorme empenho de tempo e mente. A Unimore com o CONI proporciona benefícios aos alunos através do Projeto Excelência Esportiva, que espero alcançar para que eu posso me beneficiar em 2024. Apesar de todas essas dificuldades, ainda consigo manter uma média de notas muito alta.Como você entrou no golfe?

“Os meus pais jogavam golfe porque a minha mãe, sendo espanhola, conhecia o desporto, que é muito popular em Espanha, enquanto eu vivia nos bunkers (obstáculos de areia do campo de golfe), fazendo castelos de areia. Um dia, o meu pai comprou o meu ferros de tamanho grande e comecei a jogar: “Tinha cinco anos. Aproveitei o handicap, a possibilidade de jogar em campos grandes, quando ainda não tinha oito anos. Os mestres do clube de golfe notaram-me e em pouco tempo foi incluído no grupo competitivo.”

Você se vê mais como um jogador de golfe ou engenheiro no futuro?

“Não sei. Entretanto, o importante é formar-se e continuar a melhorar. A beleza do golfe é que se pode jogar durante muitos anos, não é como o futebol onde se pára depois dos 40. Ainda é muito difícil carreira para continuar. O golfe é visto como tendo “É um esporte bastante arrogante? Absolutamente não. Se fosse esse o caso, eu não gostaria. Em vez disso, eles são todos pessoas muito prestativas e legais com quem gosto de compartilhar meu experiências e que também me dão conselhos.”