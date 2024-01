Obrigado Pisa, o eixo português Esteves e a grande surpresa Veloso

Por Michele Bufalino

Miguel e Tomás, Tomás e Miguel. O “bom dia” do Pisa português não foi o que os torcedores imaginavam nos últimos dias, mas muito mais que isso. Aliás, ontem, num só dia, o clube nerazzurri não anunciou oficialmente o regresso do jovem Thomas Esteves, de 21 anos, em condições muito vantajosas do Porto, por apenas 1 milhão de euros do preço e 30% da futura revenda ao o clube. Um clube português, com um contrato de jogador de três anos, mas também uma blitz de Miguel Veloso, 37 anos, antigo médio do Génova e do Verona, com uma carreira muito longa e 15 anos na Serie A, na Serie A portuguesa e na Russa Primeira divisão.

Na verdade, Veloso conquistou duas Taças de Portugal na sua carreira com o Sporting Lisboa, dois campeonatos ucranianos com o Dínamo de Kiev, e disputou dois Campeonatos do Mundo e dois Campeonatos da Europa com Portugal, conquistando a medalha de bronze em 2012 na Taça de Portugal. Jogador continental, participou de 57 partidas e marcou 3 gols. Uma grande reviravolta no tabuleiro tático para Alberto Aquilani, que ontem fez exames médicos e hoje assina contrato anual com opção de segundo ano.

O diretor do meio-campo poderá substituir Andrea Barberis, que ainda não passou nos exames médicos e poderá ser um dos principais temas da coletiva de imprensa de apresentação do diretor esportivo Stefano Stefanelli, que amanhã, às 12h, fará suas primeiras palavras nos Nerazzurri.

Não termina aqui porque com mais um contrato o Pisa está perto de comprar Mattia Sala, médio-ofensivo e extremo direito ou esquerdo do Milan Primavera. O menino, que acaba de completar 18 anos, está pronto para assinar um contrato de quatro anos com o clube nerazzurri, entendemos. Para acelerar ainda mais o ritmo, o clube nerazzurri trouxe de volta Steven Shependi, 20 anos, atacante de Cesena. Aproveitando uma cláusula que o técnico dos Nerazzurri, Stefanelli, estava particularmente ciente, o clube nerazzurri voltou com força ao ataque. De acordo com o que informou a Tmw, na verdade “a transferência de todas as cartas de jogadores originados no setor juvenil da Roménia (como no caso de Shependi) é dividida entre a atual propriedade e os membros fundadores do Cesena”. Ao vender o jogador por US$ 2 milhões com 20% na revenda futura e acordos firmados com o agente, Cesena corre o risco de não arrecadar nem metade desse valor. O jogador está noivo do Empoli há algum tempo, mas o Pisa voltou e ofereceu 2,5 milhões de euros pelo preço com detalhes adicionais, nomeadamente um aumento percentual para a revenda do jogador. Por fim, Pisa ainda sonha com Mattia Valotti de Monza, que ainda não terminou e há certo otimismo.

Enquanto isso, um amistoso contra o Como está marcado para sábado (em Senigallia), às 17h, e a partida será disputada à porta fechada.