Transmissão ao vivo – rumo Empoli-Milan: Theo foi confirmado como zagueiro, Adly e Giroud como titulares

Possível escalação do Milan (4-3-3): Mignan; Calábria, Kjaer, Theo, Florenzi; Loftus-Cheek, Adly, Reynders; Pulisic, Giroud, Leão. Todo mundo é Pioli

28/09 – Professor e aluno, Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leão. Esta manhã Corriere della Sera Desafio Castellani Tra apresenta Empoli e Milão Mostra como a personalidade do sueco, atual técnico, pode ajudar o camisa 10 rossonero no campeonato. Ele não encontra o alvo desde 23 de setembro. A manchete dizia: “Milão, operação de continuidade. Ibrahim chocado com ataque de Leão.” Depois de todo o primeiro round ter sido marcado por Retorno volátilE agora o diabo Ele finalmente quer continuidade. Venceu a última temporada do campeonato com o Sassuolo e seguiu com um bom desempenho na Coppa Itália com o Cagliari. Agora precisamos acompanhar mais Consolidação do terceiro lugarútil para a Liga dos Campeões, objetivo mínimo sazonal. Rafael Lião Ele será capaz de capitalizar no longo prazo até a copa (com gols) que parece estar chegando em seu caminho Eu recuperei um pouco de confiança Ele desapareceu recentemente após uma lesão.

09.06 – lá A próxima semana será crucial para o Milan. Os rossoneri vão jogar muito no torneio com possibilidade de fortalecer o time Terceiro lugar E quem sabe comer alguma coisa enquanto Inter e Juventus sobem na classificação: hoje em Empoli E em oito dias no San Siro vs. Roma, em confronto direto pela Liga dos Campeões. Também no meio Copa da Itália: Quarta-feira eu Quartas de final contra a Atalanta. para este dia Tuttosport Título como este Dados os seguintes compromissos dos rossoneri: “Milão, oito dias de fogo”. Tudo começa hoje com Castellani: O Milan não vence fora de casa há exatos três mesesA última vez foi no dia 7 de outubro, na Ferraris, contra o Gênova. também Stefano PioliEle declarou na coletiva de imprensa: “Começar bem a semana será importante por vários motivos. Queremos somar muitos pontos no torneio, mas depois há muitas coisas para fazer em campo. mais que isso.” “Nosso adversário defende melhor e tenta vencer a partida. Se conseguirmos apresentar atuações convincentes, isso significa que o período difícil já passou.”

08h42 – Aguardando os próximos jogos e com o Milan em campo hoje às 12h30 no Castellani em EmpoliEsta é a classificação atualizada após os jogos de ontem, em que o Inter venceu o Verona em meio a polêmica, e o Sassuolo fez um favor ao Milan, que agora pode passar à frente da Fiorentina, que perdeu na noite passada em Reggio Emilia.

Classificação do campeonato italiano:

Inter 48*

Juve 43

Milão 36

Fiorentina 33*

Bolonha 32*

Atalanta 29

Roma 28

Nápoles 28

Lácio

Monza 25*

Turim 24

Génova 21*

Lecce 21*

Frosinona 19*

Sassuolo 19*

Udinese 17

Cagliari 15*

Verona 14*

Empoli 13

Salernitana 12

Jogar de novo*

20/08 – Onde ver o Empoli Milão?

TV e transmissão ao vivo: DAZN e Sky Sports

horas: 12h30

estádio: Estádio Carlo Castellani (Empoli)

Rede: Notícias de Milão

08h00 – Pioli poderá contar imediatamente Sobre a disponibilidade de GABIA O que prolongará o departamento defensivo, deixando órfãos muitos membros da primeira equipe. Ele também abraçou novamente o técnico do Milan Younis Musa Depois de ficar afastado por cerca de um mês, ele retornará ao time. A única dúvida sobre a formação é no centro da defesa onde com certeza estará Como vizinhoenquanto Simic E jaulaEmbora outros defesas-centrais estejam disponíveis, ainda podem deixar espaço nesta função Theo Hernández com Florençao Ainda à esquerda. No meio do campo Loftus-Cheek retorna Que provavelmente irão aderir Adly e Reynders: É difícil para Pioli arriscar musa Desde o primeiro minuto. Finalmente, o tridente titular na introdução: Pulisic, Giroud e Leão. O homem selvagem está pronto no banco Jovic.

Amigos e amigas MilanNews.it, Bom dia! O alarme toca esta manhã na casa dos rossoneri Milão Que estará em campo aproximadamente Quatro horas e meiaem 12h30em Castellani v.Empoli Penúltimo no ranking. O desafio representa Fim da primeira rodada A equipe de Pioli quer dar continuidade às boas atuações do Sassuolo no campeonato e do Cagliari na Copa da Itália. Além das deserções habituais devido a esta lesão Bennacer e Chukwueze Ele participa da Copa das Nações Africanas mesmo sendo o diabo Restauração de Moisés E Ela abraça Gabia novamente. Fique conosco para acompanhar passo a passo a abordagem do almoço com os rossoneri. Com nosso texto ao vivo!