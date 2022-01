Spezia – Sampdoria: 1-0 Série A 2021/2022. Pontuação final e comentários sobre a partida

90′ + 4′ Chance de Sampdória! Um cruzamento de Torregrossa que põe o limite na mão esquerda de Gabbiadini mandando para o lado. O último trabalho da Sampdoria.16:52

90′ + 3′ Um cruzamento da direita de Candreva com cobrança de falta, os altos resultados no bloqueio de bola mostraram-se esperados por todos.16:51

90′ + 1′ Sai a Ferrari, entra em Torrigrossa. A terceira alternativa à Sampdoria.16:48

90′ O árbitro dá a Manganiello 4 minutos para se recuperar antes do final da partida.16:48

88′ Spezia não para de atacar com Gyasi encontrando com a mão esquerda um chute solto que termina em abundância.16:46

86′ Verde sai, antiest entra. A quarta substituição para Spezia.16:44

85′ Iniciativa pessoal de Gabbiadini que foca pela esquerda e tenta deduzir com a direita, um chute de Provedel sem problemas.16:43

82′ Spezia quer controlar a partida e deixar o jogo deslizar até o final para manter a vantagem sobre a cansada Sampdoria com um homem a menos.16:40

77′ Augello sai, Moro entra. O segundo substituto para a Sampdoria.16:39

77′ Thorsby sai, Vieira entra. A primeira alternativa à Sampdoria.16:34

76′ Chance de especiarias! Agudelo da direita constrói o movimento do personagem e vai para a esquerda que sai muito ligeiramente para o lado, e a bola desvia para um canto.16:34

74′ Minaj sai e entra ladeira abaixo. O terceiro substituto para Spezia.16:32

74′ Sai Sala, entra Salvador Ferrer. O segundo substituto para Spezia.16:32

73′ Ikdal Ikdal! O capitão Sampdoria por um tapa na cara do adversário leva o segundo amarelo que lhe custa a cor vermelha.16:31

71′ Avisos Verdes! Alegria excessiva do número 10 Spezia que tira a camisa e é avisado conforme exigido pelo regulamento.16:29

69′ O objetivo! Spezia – Sampdoria 1-0! Rede Daniel Verdi. A ação de Gyasi na direita que premia a inclusão de Agudelo, o meio-campista do Spezia faz um cruzamento atraente no meio para o chute de Verdi sinalizar a vantagem. READ Olimpíadas de Tóquio: transmissão ao vivo dos resultados e azzurri na corrida hoje, 28 de julho Veja o cartão de Daniele Verdi16:28

68′ Chance de Sampdória! Cruzamento de Candreva para cabeceamento certeiro de Caputo espera Amiens e acerta a trave inteira!16:26

67′ Thorsby saiu pela direita para Berezinsky, que entrou tentando cruzar o passe, que terminou tranquilamente nas mãos de Pruvidel. A Sampdoria agora é mais proativa.16:24

64′ Sai Kovalenko, entra Agudelo. O primeiro substituto para Spezia.16:22

64′ Kiwior erra a bola de saída e a corrente, Candreva ataca a bola e imediatamente tenta deduzir de quão longe ele acaba no alto.16:22

61′ Um canto traiçoeiro de Candreva direciona a bola direto para o gol, forçando Provedel a entrar, que sai.16:18

59′ Chance de Sampdória! Gabbiadini encontra o caminho certo na área para Caputo, que Providel está esperando, o goleiro do Spezia o coloca em um canto. 16:17

54′ Spezia em cobrança de falta: Kiuyor se dirige para Manaj, mas acerta um adversário da Sampdoria. 16:11

52′ Avisos Rincon! Intervenção tardia do meia Sampdoria no Amiens.16:10

49′ Tiro livre de Spezia: Um chute verde de longe que manda muito alto, não há problema com Falcone.16:06

47′ Aviso Ekdal! Cotovelo largo do meio-campista da Sampdoria em Manaj, o primeiro amarelo do segundo tempo.16:05

45′ A segunda metade do SPEZIA-SAMPDORIA começa 0-0. A primeira bola jogada pelos donos do terreno.16:03

Começamos a ver a mão de Giampaolo na Sampdoria: o novo treinador usou sua técnica clássica do 4-3-1-2 e confiou a Candreva, para o ex-atacante do Inter desempenhar um papel inigualável. Gabbiadini se rebaixa muito para dialogar com o meio-campo, enquanto o atacante Caputo segue firme para aterrissar.15:50

A La Spezia mudou no decorrer da ação do 4-3-3 para o 4-1-4-1, Manag foi o único atacante e Keuyor na frente da defesa. Thiago Motta costuma fazer seus jogadores trocarem de posição, confundindo os adversários.15:49

A partida entre Spezia e Sampdoria está em claro equilíbrio, de fato no primeiro tempo as duas equipes compartilharam posse e controle em campo. Não há negócios sérios de qualquer lado. Aos 14 minutos, Gabbiadini tentou chutar Falcon para escanteio, mas o árbitro apitou impedimento. O time de Thiago Motta foi melhor no segundo tempo sem ficar muito perigoso.15:48

45′ Fim do primeiro tempo da SPEZIA-SAMPDORIA 0-0. Não há alvos na altura de La Spezia.15:47

40′ La Spezia continua o ataque, mas não consegue impressionar. Ao desenvolver um escanteio, após uma série de rebotes, Kiwior tenta cabecear, mas a bola é bloqueada sem problemas por Falcone.15:42

37′ Thorsby avisou! Verde tomou posição sobre o meio-campista da Sampdoria que foi forçado a fazer falta e foi punido com amarelo.15:38

34′ Após a primeira meia hora da partida ainda parecer fragmentada, nenhuma das equipes tomou ações sérias ou dignas de nota. Vários erros no meio-campo que muitas vezes interrompem a partida.15:36

30′ Ehrlich avisou! Zagueiro do Spezia comete falta sobre Gabbiadini, para Manganiello ele é amarelo.15:32

26′ Agora é Spezia quem faz a bola girar, colocando a Sampdoria em uma situação difícil, de fato a equipe de Giampaolo persegue seus adversários sem sucesso, mas os anfitriões não dão o golpe.15:28

22′ Candreva recebe a bola no meio do campo e depois tenta um passe longo em busca de Gabbiadini, um passe impreciso que termina.15:24

18′ Um jogo fragmentado com muitos erros técnicos de ambas as equipas, especialmente no meio-campo onde nem o Spezia nem a Sampdoria conseguem ajustar a manobrabilidade.15:19

14′ Chance de Sampdória! Passe longo para Gabbiadini que controla a área e zomba de Nicolau, mas Provedel recusa. Em seguida, o árbitro assistente apita fora de jogo.15:17

9′ A lateral de Giampaolo é muito alta e obriga Spezia a se abaixar para ficar no seu meio-campo. Os comandados de Thiago Motta defendem-se com o sistema fechando os espaços e aguardando o reinício.15:13

5′ Nos primeiros minutos foi a Sampdoria quem conseguiu a posse de bola manobrando da esquerda para a direita, com Gabbiadini se abaixando e fazendo muita movimentação perto dos meio-campistas, enquanto Caputo continua sendo uma referência no ataque.15:06

Começa a primeira metade da SPEZIA-SAMPDORIA. A partida será arbitrada pelo árbitro Gianluca Manganiello da divisão AIA em Pinerolo.15:01

Curioso pelas escolhas de Giampaolo, que começará com o meia-atacante Candreva pronto para subir no meio-campo para cinco. No ataque ao marido Gabbiadini-Caputo.15:05

Thiago Motta enfatizou suas seleções de escalação com o já consolidado 4-3-3. Em um ataque Minaj apoiado por Verdi e Gyasi. Major estava ausente, depois atrás de Keuyor com Kovalenko e Sala.15:04

perfis oficiais. 4-3-1-2 para Sampdoria: Falcão; Berezinsky, Ferrari, Magnani, Augello; Rincon, Ekdal, Thorsby; Candreva. Gabbiadini, Kabuto. Disponíveis: Saio, Chabot, Conti, Murru, Dragosin, Trimboli, Askildsen, Vieira, Yepes, Ciervo, Torregrossa, Ravaglia.15:10

perfis oficiais. 4-3-3 para Spezia: Provedel; Rica, Nicolau, Ehrlich, Amiens; Sala, Kovalenko, Keiyur; Verde, Manaj, Jayasi. Disponível: Zoet, Ferrer, Christof, Bertola, Nguyamba, Agudelo, Sher, Intesti, Downward, Strelic, Zovco.14:46

Derby Liguria na segunda rodada entre Spezia e Sampdoria. Após a vitória sobre o Milan, a equipe de Thiago Motta busca outros pontos importantes em termos de resgate, enquanto será o primeiro na vaga da Sampdoria para Marco Giampaolo, que retorna à Sampdoria após a expulsão de Daversa.14:44

Está tudo pronto desde o clímax da partida Spezia-Sampdoria, válida pela partida 23 da Série A TIM.14:43