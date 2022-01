Começa antes das 4h30 – OA Sport

Clique aqui para atualizar a transmissão ao vivo

Show da partida entre Alex de Minaur e Janek Sener – Programa da partida entre Yannick Sener e Alex de Minaur – Quem é Alex de Minaur – A dolorosa vitória de Janek Sener sobre Taro Daniel

Boa noite amigos da OA esportes e sejam bem vindos Transmissão ao vivo da partida entre Yannick Sener e Alex de Minaur, válida pela quarta rodada do torneio de simples masculino Aberto da Austrália 2022 em Melbourne (Austrália). O terceiro confronto entre os jogadores de azul contra eles por 2 a 0: o italiano venceu na final Das ATP Finals de 2019 em Milão vs 4-2 4-1 4-2 (Fast4) (Fast4) e nas quartas de final da ATP de 2020 em Sofia vs 6-7 (3) 6-4 6-1, um torneio que deu ele seu primeiro título no circuito ATP.

Yannick Sener volta a campo após deixar o primeiro set do campeonato na rua diante do japonês Taro Daniel, que perdeu na terceira rodada por 6-4, 1-6, 6-3, 6-1. Nas duas primeiras rodadas, o cabeça-de-série nº 11 foi melhor que sua estreia contra os portugueses João Sousa Contra 6-4 7-5 6-1 e no americano Steve Johnson Na segunda rodada contra 6-2, 6-4, 6-3. A classe de 2001 quer igualar a melhor vaga de Grand Slam obtida Em 2020 em Roland Garros, onde chegou às quartas de final: No ano passado, no US Open, ele parou nas oitavas de final.

Mesmo Alex de Minaur perdeu apenas um set até agora, em sua estreia contra outro azul, Lorenzo Mossetti e depois perdeu na virada por 3-6, 6-3, 6-0, 6-3. Em seguida, o tenista australiano bateu a pole Kamel Mjsharzuk 6-4 6-4 6-2 repetindo o mesmo resultado contra o espanhol Paulo Andugar. A classe de 1999 teve a melhor pontuação do Grand Slam, melhorando na terceira rodada no ano passado e em 2019. O 42º no mundo teve 9 empregos virtuais e um sucesso chegou ao top 30.

Trazido a você pela OA Sport Transmissão ao vivo da partida entre Yannick Sener e Alex de Minaur, válida pela quarta rodada do torneio de simples masculino Aberto da Austrália 2022 em Melbourne (Austrália). A partida está marcada para ser a terceira partida do dia Estádio Rod Laver A partir das 1h, horário italiano, mas não antes das 4h30, horário italiano. Será possível acompanhá-lo ao vivo nos canais Eurosport e transmitir ao vivo no Eurosport Player, Discovery +, Sky Go e DAZN. Aproveite e venha para a Itália!

Foto: La Presse