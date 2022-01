Milan – A Juventus é chata. A sensação é que os rossoneri não queriam ganhar

a Milan – Juventus Em 23 de janeiro de 2022 – talvez – por ser tão chato. Curva Sud Milano aparece Independentemente da chegada dos rossoneri, o show tem escondido tanto Situações Infelizmente ainda vazio – 5.000 espectadores foram aceitos em 80.000 espectadores – ou seja, em paísOs gols podem ser fortes, como no caso do Atalanta Inter, e decepcionantes, como no caso da noite de ontem.

times cansados

Os rossoneri explicaram, como visto em Relva desastrosa em San Siro, eles fizeram mais de um A Juventus está muito feliz: Eles não permitiram nenhum chute a gol para Dybala e seus companheiros de equipe, mas no final eles não tiveram a energia certa para a final que poderia aumentar o ritmo lento da partida. E, de fato, a sensação é que, principalmente no segundo tempo, As equipes ficaram satisfeitas com a derrota, cansado e um pouco entediado, como os assentos vazios em San Siro. É claro que por “não queriam ganhar” não queremos dizer a real vontade dos jogadores, mas sim a coragem que faltou nos momentos decisivos do jogo.

Última chance de Derby

a vidro Para Milão, é assim meio vazioUm empate não precisa ser lançado, mas uma vitória, levando em consideração também o ataque passivo da Juventus, pode ser alcançada. a 6 de fevereiro derby Será decisivo neste sentido: “Se tivéssemos força para vencer o derby, ficaríamos ligados ao Inter e talvez até pressioná-los até o final da temporada. Se não tivéssemos sucesso, seria um torneio semelhante ao do ano passado: até no último dia poderíamos terminaram em segundo ou quinto.” As palavras de Pioli na conferência são perfeitas: o AC Milan, após o fraco 0 a 0 contra a Juventus, mantém Zona Heroica, mas para entender se podemos almejar algo mais, teremos que esperar a partida decisiva contra a favorita Inter.