O Campeonato do Mundo GC32 regressa a Lagos, Portugal em 2022

Após grandes esforços para organizar um circuito de sucesso em 2021 apesar da pandemia, a nova temporada do GC32 Race Tour verá o retorno do show e o serviço regular retomado… Competição de barco, incluindo os Campeonatos Mundiais que não podem ser perdidos.

O GC32 Race Tour continua sendo a única pista de corrida dedicada aos barcos foil GC32, projetado por Martin Fischer, agora designer-chefe do British INEOS Britannia Challenge para a America’s Cup. Com uma competição acirrada entre equipes profissionais, incluindo muitas que também competem no SailGP, e pilotos proprietários, disputando uma classificação especial reservada a eles, o circuito representa a maneira economicamente mais eficiente de entrar no reino da frustração. A tripulação do GC32 é composta por cinco marinheiros, é de projeto único, está equipada com uma escavadeira flexível “padrão” e não está equipada com sistemas hidráulicos complexos, apesar de sua capacidade de atingir velocidades impressionantes de cerca de 40 nós.

Depois que os dois últimos eventos foram infelizmente cancelados, as equipes do GC32 deveriam retornar a um de seus locais favoritos: Riva del Garda, famosa por suas águas planas, ventos constantes e vistas deslumbrantes das Dolomitas. É cercado por três lados. De um lado da pista há um gigantesco penhasco, que é o local da famosa perseguição de carros que abre o filme de James Bond Quantum of Solace.

O GC32 Racing Tour para no Lago de Garda todos os anos desde 2016. Desde então, o lago mais famoso da Itália pelos velejadores tornou-se um dos pilares do GC32 Racing Tour, hospedando o evento inaugural todos os anos. Um recorde ainda mais significativo quando a cidade de Trentino, na ponta norte do Lago de Garda, foi escolhida como sede do primeiro Campeonato Mundial GC32 em 2018.

Como sempre, o palco será apresentado por Fraglia Vela Riva cujo presidente Alfredo Vivaldelli comentou: “Estou muito feliz que após dois anos de propagação do COVID, a classe GC32 volte ao nosso clube e espero que atraia, como de costume muitos fãs graças ao esplendor e ritmo exemplares da classe.”

Ação no Lago de Garda, sempre uma grande pista de corrida. Foto: Sailing Energy / GC32 Racing Tour

Da Itália, o GC32 Racing Tour seguirá para o Algarve, em Portugal, onde desfrutará de uma relação igualmente longa e frutífera com a cidade de Lagos. De um lago italiano, hidroaviões voam para o Oceano Atlântico, embora em uma posição protegida da ação das ondas oceânicas na altura do Cabo San Vicente, ponta sudoeste da Europa, a apenas 10 quilômetros de distância. Isso permite fortes brisas marítimas, mas condições de águas planas – perfeitas para decepção.

Em Lagos, em junho do ano passado, o circuito de hidroaviões foi retomado após 18 meses de inatividade devido à pandemia. Para reduzir as viagens, foram ali realizados dois eventos consecutivos, formato acolhido pelas equipas portuguesas e anfitriões locais, opção que se repetirá em 2022 com o generoso apoio da Cidade de Lagos, Marina de Lagos, Supermar e outros parceiros.

O segundo evento do GC32 Racing Tour 2022 acontecerá em Lagos de 22 a 26 de junho, seguido pelo terceiro evento de 13 a 17 de julho. Este último é significativo, pois será a quarta edição do Campeonato Mundial GC32, depois que o GC32 foi oficialmente reconhecido pela World Sailing em 2017. O GC32 continua sendo o único barco abortado que está oficialmente autorizado a realizar o Campeonato Mundial.

O Presidente da Câmara de Lagos, Hugo Pereira, deu as boas-vindas às equipas: “A seleção da nossa região, e sobretudo da nossa atractiva baía, para um evento tão prestigiado como o GC32 Race Tour, e este ano também para o Campeonato do Mundo, deixa-nos ainda mais orgulhosos e animado para continuar trabalhando em apoio ao esporte premium, para melhorar os espaços necessários e infra-estrutura técnica, e fortalecer nosso “ecossistema” único e maravilhoso em nível internacional.

“O mar é, desde o nosso nascimento, o principal centro de Lagos como área de concessão e por isso, apesar das limitações da pandemia COVID-19, manifestamos com renovado entusiasmo todo o nosso apoio e apreço por este evento. em Lagos e, ao mesmo tempo, mostra Lagos ao mundo, numa perspectiva única e eloquente.

“Mais um ano incomparável… com a magia do costume! Lagos espera por si!”

Os dois eventos finais do GC32 Racing Tour 2022 acontecerão de 14 a 18 de setembro e de 19 a 23 de outubro em locais a serem anunciados em breve.

Christian Shearer, Diretor de Corridas GC32 comentou: “Mal posso esperar para voltar a uma temporada completa com cinco eventos para o circuito de corridas GC32. Começar o circuito no Lago de Garda com a GC32 Riva Classic Cup é um ótimo começo. Primeiro lugar em GC32 segue em junho em Lagos. Portugal venceu a GC32 Lagos Cup e depois o GC32 World Championship. Agradecemos o apoio local e esperamos participar no emocionante Campeonato do Mundo com uma frota forte de mais de dez veículos GC32.”

Foto: Sailing Energy / GC32 Racing Tour