Multidões fora do estádio, pelo menos 7 vítimas

Fontes oficiais confirmaram a morte de várias pessoas depois de uma multidão de pessoas perto de um dos portões do Estádio Olímpico de Yaoundé, onde será disputada a partida das oitavas de final.

Drama em Camarões e Comores A partir de Copa das Nações Africanas. De acordo com a reconstrução vinda da mídia local Várias pessoas morreram em uma multidão do lado de fora de um estádio olímpico em YaoundéComo a partida estava valendo pelas oitavas de final, os anfitriões venceram por 2 a 1. Nasser Paul Biya, governador da região central de Camarões, confirmou o anúncio Agência de notícias há Pelo menos 6 vítimas, mas outros podem aumentar o número trágico. A União Africana confirmou o incidente e anunciou que uma investigação sobre o incidente estava em andamento.

Fontes oficiais de hospitais locais dizem que eles também são bem-vindos Dezenas de feridosEstamos falando de pelo menos 40 pessoas. “Alguns dos feridos estão em condições miseráveis”, disse a enfermeira Olinga Prudence. PA. “Teremos que levá-los a um hospital especializado.” Segundo algumas testemunhas, o acidente foi causado por uma tentativa de chegar ao estádio forçando os portões de entrada. Cerca de 50.000 torcedores vão tentar assistir à partida. O estádio tem capacidade para 60.000 pessoas, mas a capacidade foi limitada a 80% devido a restrições relacionadas à pandemia.

Não o suficiente: cientes do incidente, estamos investigando

A declaração oficial da Confederação Africana de Futebol: “A Confederação Africana de Futebol tomou conhecimento do incidente ocorrido no Estádio Olímpico durante a partida da CAF. TotalEnergies Taça das Nações Africanas Entre os anfitriões de Camarões e Comores esta noite, 24 de janeiro de 2022. A Confederação Africana de Futebol está atualmente investigando a situação e está tentando obter mais detalhes sobre o que aconteceu. Estamos em contato constante com o Governo de Camarões e o Comitê Organizador Local. Hoje à noite, o presidente da CAF, Dr. Patrice Motsepe, enviou o secretário-geral Veron Mosengo-Omba para visitar os apoiadores no Hospital Yaounde.”

o jogo

Os Tubarões Azuis das Comores, revelados para a Taça das Nações Africanas de 2022, foram eliminados do torneio, vencendo por 2-1 nos oitavos-de-final às mãos do anfitrião Camarões. A seleção da Al Jazeera, dizimada pela Covid, foi obrigada a entrar em campo com lateral em vez de goleiro e jogou quase toda a partida em dez minutos para expulsar o meio-campista Abdo, aos 7′. Assim, os “Leões Indomáveis” estão nos quartos-de-final, onde vão defrontar outro terrível titular, a Gâmbia, que derrotou a Guiné por 1-0 com um golo do avançado do Bolonha Moussa Barrow. Comores entrou em campo com o lateral esquerdo na baliza, depois de dois dos seus três guarda-redes terem sido eliminados devido à Covid-19 (o outro foi nocauteado por lesão). E a União Africana não concedeu isenção ao guarda-redes Ahmed, que regressou hoje de forma negativa, obrigando-o a respeitar os cinco dias de isolamento previstos. O presente, com o número da camisola feito de fita adesiva, não conseguiu evitar os dois golos de Toko Ekambi e Aboubacar, o melhor marcador do torneio com seis golos, mas as Comores não se deixaram cansar. Aliás, encurtaram a distância na final com o M’Changama, e mantiveram os adversários na corda bamba até o apito final.