Projeto em nome de Eriksen

O Dinamarca O sonho europeu continua com o nome Eriksen. Ele fez isso ao vencer o País de Gales por 4-0 Obrigado Dolberg duplo e gols Mahel e Braithwaite. para os quartos Vai encarar Vencedor entre Holanda e República Tcheca. Equipe fardo e Ramsey sair terrivelmente de Euro 2020, com um idiota em Amsterdã. Pré-jogo para emoção Johan Cruyff Arena. Primeiro no meio do campo há um Camisa gigante da Dinamarca Com o número 10 e escrevendo Eriksen. Foi neste estádio que o meio-campista do Inter explodiu com“Ajax. Em seguida, em saudações entre os capitães do meio-campo, Bale Kjaer apresenta uma camisa personalizada do País de Gales com gravura cristão E o imperativo número 10. Há também uma inscrição: “Fique bom logo”, que em galês significa melhorar logo. A Dinamarca deu a Eriksen uma vitória preciosa.