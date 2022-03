Mancini convoca De Sciglio – OA Sport

O Juízo Final está se aproximando. A seleção italiana de futebol volta a campo para jogar tudo o que tem nas eliminatórias e ir para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. As datas serão as seguintes: A primeira semifinal contra a Macedônia (Estádio “Renzo Barbera” em Palermo, quinta-feira, 24 de março, às 20h45) e, em caso de vitória, a final contra o vencedor de Portugal e Turquia (terça-feira, 29 de março, no Porto ou Konya).

A fórmula addon inclui três mini-torneios de 4 equipas, com meias-finais e finais únicas, que irão promover os três vencedores. A Itália entra no grupo com Macedônia do Norte, Portugal e Turquia, que disputam as outras semifinais. Os vencedores chegarão ao capítulo final que concede o cartão do Campeonato Mundial, enquanto os perdedores se enfrentarão em uma disputa de consolação.

vamos, O lateral-direito do Napoli, Giovanni Di Lorenzo, não estará disponível para treinar Roberto Mancini. O jogador azul se machucou ontem durante o sucesso da equipe Luciano Spalletti contra a Udinese. Investigações destacaram um caso Entorse de segundo grau do joelho direito.

Outra má notícia para a Itália: Di Lorenzo Co, que fica entre a Calábria e Di Sciglio.

Então veio a chamada para Mattia Di SiglioO extremo da Juventus que venceu a competição do jogador do Milan David Calabria.

Foto: La Presse