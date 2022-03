Resumo, câmera lenta, placar, pontuação e notícias

Juventus recebe Salernitana na 30ª rodada da Série A: resumo, câmera lenta, placar, relatório do jogo, destaques, notícias ao vivo

(Enviado para o Allianz Stadium) – lá Juventus Rostos Salerno Com o objetivo de cancelar imediatamente a eliminação da Liga dos Campeões. Os bianconeri querem continuar sua ascensão ao quarto lugar.

Juventus Salernitana 2-0 Ao Vivo: Resumo e câmera lenta

1′ Kick-Off – Comece em campo!

2 & # 39; Chute de Chiellini – De cabeça para o canto, o capitão da Juventus foi salvo

5′ Gol de Dybala – Cuadrado chuta rasteiro para Vlahovic que finaliza Dybala com inteligência. Vire de 10 para a esquerda no primeiro poste que desliza na vertical e termina na grade

9′ Um bom começo para a Juventus – quem faz o jogo, a equipe de Nicolas joga um lançamento lateral

12′ Bolso de Dybala errado – o argentino procurava Vlahovic na profundidade que Gumber esperava

13′ Chance Dybala – Grande bola no poste mais distante para Cuadrado para os 10 que estão no controle e depois procuram o toque abaixo para bater Sepe cabeça a cabeça. Bola alta no travessão

17′ Fechar Fazio – Após excelente pausa de Rabiot, o argentino se estica e em um deslize freia velocidade de Vlahovic

22 ‘Remate de Radovanovic – uma rejeição grosseira de De Ligt na área, depois um resultado murado

23′ Oportunidade de Vlahovic – O lance extra-longo de Bligini para Dybala que tem um campo aberto para Sibi, no Dia 10 volta e se prepara para Vlahovic em vez de chutar. O sérvio perde tempo para acertar as redes

23, Sebi Parade – Grande interferência para smanacciare após prestidigitação de Dybala

24 ‘Coulibaly advertido – por uma falta de trás em Dybala que roubou a bola

29′ Gol Vlahovic – cruzamento da direita de De Sciglio do sérvio que se destaca na área com vista para os Mazzocchi. A bola bate na rede

34′ Dybala à procura de Rabiot – a bola é muito longa para o francês, esperado para ser retirado da área por Seppi

36′ Chute Reboque – Ele chuta de fora e tenta a mão esquerda, não alta. Mas Sibi estava no controle

39′ Pellegrini advertiu – amarelo para simular após contato mínimo na área com o Gyomber. A queda mais proeminente da decisão

45 + 1′ intervalo – apito duplo em campo

46′ Início do segundo tempo – recomeçamos

50′ Low Rhythms – Baixa intensidade neste início de recuperação

50 chutes de Radovanovic – uma pontuação muito alta após um cabeceamento de De Ligt

54′ Braço de Rugani na zona – Em cruzamento da direita, a bola foi chutada em falta no braço. Não há detalhes da pena

Melhor jogo da Juventus: Boletins

no final da partida

Juventus Salernitana 2-0: Resultado e boletim de jogo

Redes: 5, Dybala, 29, Vlahovic

Juventus (4-4-2): Chisney; De Sciglio, De Ligt, Chiellini (46′ Rugani), Pellegrini; Cuadrado, Danilo, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic. Em anexo Diversão. Disponível. Pensolio, Perrin, Bernardeschi, Meretti, Morata, Kane, Sulley.

ALERNITANA (4-2-3-1) seb; Matzuki, Guimber, Fazio, Ruggeri; Coulibaly L (46, Ederson), Radovanovic; Zurte, Bonazoli, Perotti; Dórico. Em anexo Nicola. Disponível Belec, Coulibaly M., Ribéry, Verdi, Bohninen, Ranieri, Kastanos, Obi, Dragosin, Gagliolo, Mikael

Regra: Airoldi de Molfetta

amonites: 24, Coulibaly, 39, Pellegrini

Juventus Salernitana: Antes do jogo

14.22 – Juventus aquece em campo: vivas e aplausos do campo para os Bianconero

14.05 – Guarda-redes da Juventus começam o aquecimento: aplausos no relvado

12h30 – Então Giorgio Kellini Jogue a partida contra o Salernitana, hoje você será o rei dele Presença 552 Com a Juventus em todas as competições, o que o fará entrar nos 3 melhores jogadores de sempre nos Bianconeri juntamente com Gaetano Síria.

12h00 Com a vitória, a Juventus passa para -1 do Inter de Milão, terceiro, e instantaneamente para +10, do quinto lugar.

11h30 – Apesar das advertências perante o Inter, Vlahovic e Pellegrini devem começar desde o primeiro minuto.

11h00 Giorgio Chiellini pode voltar a campo desde o primeiro minuto no centro da defesa.

10h30 Possível tempo de descanso para Alvaro Morata com a grávida Dybala ao lado de Vlahovic.

10h00 – Allegri conseguiu remediar a ausência positiva de Covid de Locatelli ao empurrar Danilo para o meio-campo.