O prefeito positivo agita o clássico de Roma

Roma. A primeira emoção no clássico de Roma foi apresentada pelo prefeito Gualtieri. Prefeito anuncia “Estou otimista com a Covid”. O alarme soou para Gilorossi Sergio Oliveira e Lazio Ciro Immobile, que na sexta-feira apresentaram uma iniciativa relacionada ao clássico “Juntos pela Paz” no Capitólio. O segundo desafio deve ser dado aos jogadores em campo, mesmo que esse desafio tenha um sabor menos europeu em contraste com as glórias da década passada.

Mourinho contra Sarri, dois treinadores que encheram o coração dos fãs neste verão. As expectativas de um grande torneio não se concretizaram, graças às temporadas flutuantes de ambos. O Special One, que se recupera hoje em condições extremas, o capitão Pellegrini (o único jogador romeno em campo), tem lutado para dar a mentalidade de equipe a um grupo que nem sempre está em pé de igualdade, a ponto de os portugueses estarem muitas vezes entre os vários. Jovens jogadores no banco. O treinador da Biancoceleste precisou de tempo para absorver o novo formato num grupo habituado às ideias tácticas do seu antecessor Inzaghi. Distância da seta entre os dois em poucos dias. “Nós sofremos em campo, eles e Sarri estão fumando um cigarro na frente da TV”, brincou Mo após a classificação para a conferência. “A provocação chegou tarde demais, parei de fumar por vários dias”, respondeu o técnico de Formello. O português sobre Zeman mais no tom, o ex-duplo da partida que disse que a Roma está decepcionada em termos de jogo: “Tenho 25 títulos, não posso responder a Zeman que tem dois na Série B. Uma coisa é Trapattoni , uma coisa é Zeman… ».

Em suma, o Derby é equilibrado em força, mas nunca responde a nenhum tipo de previsão. A Lazio venceu a primeira mão quando o inimigo se aproximou do desafio, e a Roma provou ser uma assassina na recuperação (já marcou sete gols em 90 e além). Aqui, com alguns dos campeões mais inesperados às vezes no dérbi da capital, o desafio pode ser jogado nos atacantes do alvo. Um deles é o jogador da Roma, Tammy Abraham, que em seu primeiro ano nos Giallorossi já imitou o número de gols de atacantes do calibre de Batistuta e Montella: 21 gols, 13 deles no campeonato, para o ex-Chelsea, que neste momento também é o artilheiro da liga da conferência. O outro, Lazio Ciro Immobile, pelo sexto ano consecutivo em dois dígitos (já tem 21 anos e almeja um novo título de artilheiro) é agora o novo atacante de todos os tempos do Aquila na Série A depois de superar a lenda. Beulah. “O derby é emocionante e a espera o torna ainda mais especial”, disse Ciro, que marcou seis gols em 12 jogos contra a Roma.