“Perdemos um ponto, foi um pênalti para Lovato. Milan, o time dos campeões”

Após a derrota contra o Milan, o técnico do Cagliari, Walter Mazzarri, falou ao DAZN da seguinte forma:

Na final: “Voltei imediatamente para o vestiário porque estava com raiva porque havia um pênalti para Lovato”.

Sobre o contato Maignan-Lovato: “Você pode ver que o goleiro leva Lovato na cabeça, então isso é pênalti para mim. Eu queria saber se isso acontece nas partes inversas. Se um jogador da área chutar é pênalti. O goleiro pegou a cabeça de Lovato e, em vez disso, Lovato pegou a bola. As fotos parecem claras para mim, bem, vamos em frente, tudo bem…”.

Sobre o desempenho do Cagliari: “Estávamos jogando contra o primeiro da classificação, fizemos um bom jogo para mim, pressionamos e colocamos em dificuldade. Não fizemos muito, mas fizemos muitas coisas boas. O Milan está cheio de campeões. E eles têm grandes explosões nas pernas. Eu disse aos meninos que se jogarmos sempre assim, vamos salvar antes do último dia. Infelizmente somos um time jovem e nem sempre conseguimos isso . Seja como hoje. Para mim hoje falta ponto, as partidas são decididas pelas argolas e falta pênalti.”

Novamente sobre a conexão de Maignan-Lovato: “O VAR pode ter visto outras fotos. Para mim, é sempre um pênalti se um jogador pegar o homem e não a bola”.