Os Azzurri tentam a pista olímpica – OA Sport

Bem-vindo ao Transmissão ao vivo da corrida de duplas que abre a Copa do Mundo de bobsleigh em solo chinês, em Yanqing, na pista que então sediará as Olimpíadas de Inverno de Pequim 2022.Há muita espera e os atletas obviamente querem se testar no gelo asiático para começar a estudar as linhas de ataque corretas no dia mais importante do ano, os Cinco Circuitos.

Vai começar às 9h30 com a primeira rodada de duplicação, depois às 11h será a segunda hora de pousoDecisivo para atribuir os primeiros pontos da Copa do Mundo da temporada. Para as nossas cores, serão inicialmente os pares Emmanuel Rieder / Kinzwaldner, Nagler / Malier, Ludwig Rieder / Rastner. Com base nos testes dos últimos dias, os alemães Eggert / Benecken e os austríacos Steu / Koller Parece que as duas equipes estão mais com a bola. geralmente Áustria e Alemanha parecem ser as seleções nacionais com melhor desempenho em termos de assuntos.

OA Sport traz para você uma transmissão ao vivo Da corrida de duplas que abre a Copa do Mundo de bobsleigh em solo chinês, em Yanqing, na pista que posteriormente sediará as Olimpíadas de Inverno de Pequim 2022.Notícias em tempo real, minuto a minuto, para que você realmente não perca nada. A primeira bateria terá início às 9h30, hora italiana, e a segunda às 11h00. Boa diversão!

